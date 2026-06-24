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Nervoso all'alt della Polizia Locale: perquisito, aveva droga in auto

Nervoso all'alt della Polizia Locale: perquisito, aveva droga in auto

Un piccolo quantitativo in una dose ma sufficiente a fare scattare la denuncia

1 minuto di lettura

Nella giornata di oggi, durante un servizio di presidio e controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Locale di Castelfranco Emilia ha individuato e fermato una persona nel corso di un controllo di routine. A fare la differenza, come spesso accade, non è stato un allarme o una segnalazione: è stata la capacità degli agenti di leggere i segnali. Cogliendo alcuni comportamenti anomali, come nervosismo e scarsa collaborazione, gli operatori hanno ritenuto opportuno approfondire gli accertamenti, rinvenendo una modica quantità di hashish destinata all&#39;uso personale. La sostanza è stata sequestrata ai fini della distruzione.

 

'È un episodio apparentemente minore, ma racconta qualcosa di importante sul lavoro che facciamo ogni giorno - commenta il sindaco Giovanni Gargano -. Voglio ribadirlo ancora una volta: i nostri agenti di Polizia Locale sono profondamente preparati, e questo tipo di attenzione, moltiplicata su ogni pattuglia e ogni turno, è ciò che rende il presidio del territorio davvero efficace. Peraltro si tratta di ​​attività che abbiamo sempre fatto ma che ora comunichiamo meglio per dare ancora maggiore dignità al loro lavoro. Ringrazio la Polizia Locale per ciò che quotidianamente svolge al servizio della comunità'.

 

Nella foto, gli agenti coinvolti nel controllo e nella perquisizione

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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