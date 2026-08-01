Modena, un dono per la Cardiologia di Baggiovara nel ricordo di Stefano Tondi e Andrea Gilioli

Una giornata all’insegna della solidarietà, quella di stamattina nella Cardiologia dell’Ospedale Civile di Baggiovara, nel ricordo di due persone speciali, entrambe scomparse prematuramente. L’Associazione Amici per Sempre “Andrea Gilioli”, ha donato una strumentazione portatile di ultima generazione, del valore di 6.300 euro, per eseguire eco-cardio. L’Associazione è nata nel 2018 in ricordo di Andrea, stimato giornalista scomparso a soli 25 anni, a causa di un’aritmia maligna e in questi anni ha sostenuto la sanità pubblica con diversi progetti in tutta la provincia. La consegna si è svolta direttamente nell’area studi medici della Cardiologia ed è stata l’occasione per scoprire una targa dedicata a Stefano Tondi, il compianto Direttore del reparto, scomparso nel dicembre del 2025, un riconoscimento voluto da tutto lo staff medico e infermieristico del reparto.

La Delegazione di Amici per Sempre “Andrea Gilioli” era guidata dalla presidente, Giovanna Maria Venturelli, madre di Andrea e composta da Gheduzzi Laura, Venturelli Paola, Giovanelli Giovanni, Giovanelli Chiara, Ghiddi Francesca. Ad accoglierli, tra gli altri, il Direttore Generale Luca Baldino, il Direttore pro-tempore della Cardiologia Mauro Zennaro, il coordinatore infermieristico del reparto Stefano Sorrentino, l’infermiere Giuseppe Cusimano, tra i principali promotori della targa a Stefano Tondi, Maria Luisa Breccia, moglie di Stefano Tondi e sostenitrice di Amici per Sempre, il Direttore della Chirurgia Vascolare, Roberto Silingardi, quello della Medicina Interna d'Urgenza e Area Critica, Giovanni Pinelli.

Con loro una nutrita rappresentanza di medici e infermieri, uniti nel ricordo di Stefano e Andrea.

'Oggi ricordiamo due professionisti di grandissimo valore, uniti non solo dall’evento, tragico della prematura scomparsa, ma anche dall’unanime apprezzamento di dei propri colleghi per la grande professionalità e caratura umana. Andrea Gilioli, giornalista della Gazzetta di Modena e Stefano Tondi, direttore della Cardiologia dell’Ospedale – ha commentato il Direttore generale Luca Baldino – Desidero ringraziare l’Associazione Gilioli per la sensibilità e la generosità dimostrata nel sostenere la sanità pubblica e la Cardiologia dell’Ospedale Civile nel suo complesso. Un grazie va anche a tutti i colleghi di Stefano Tondi che lo hanno voluto ricordare con una targa, posizionata nell’area degli studi medici a imperitura memoria di una figura fondamentale della sanità pubblica'.

'Oggi per noi è una giornata speciale – ha commentato Mauro Zennaro, Direttore pro-tempore della Cardiologia – perché riceviamo un’importante donazione che ci consentirà di effettuare esami importanti direttamente al letto del paziente, e perché scopriamo la targa che tutto il personale del reparto ha voluto dedicare a Stefano Tondi, il nostro Direttore scomparso troppo.

Stefano è stato un collega con un alto profilo professionale ed umano, Direttore che è sempre rimasto un punto di riferimento costante, aperto al confronto ed al dialogo con tutti noi dell’equipe della cardiologia. Nella targa abbiamo voluto raffigurare un faro, perché questa struttura, che resiste alle onde più violente a nostro avviso rappresenta bene la forza d’animo di Stefano, la sua capacità di superare gli ostacoli più duri con forza e ironia. La scritta recita: CHE IL TUO VOLO APRA NUOVI ORIZZONTI in perché siamo convinti che lui sia sempre qui con noi e ci supporti sempre'.

'In questi anni – ha aggiunto Giovanna Maria Venturelli, – la nostra associazione ha voluto ricordare Andrea sostenendo tematiche e progetti a lui cari e con una valenza per la comunità. Andrea ci ha lasciato a causa di una patologia cardiaca e quindi ci è sembrato naturale sostenere la Cardiologia dell’Ospedale Civile. Ringrazio tutti coloro i nostri soci e sostenitori che hanno reso possibile questa giornata'.