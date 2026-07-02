Modena, 800 grammi di hashish nascosti in una siepe: polizia locale sequestra droga per 10mila euro

Un involucro nascosto tra le siepi, a pochi metri da un cantiere di potatura, ha portato al sequestro di quasi 800 grammi di hashish da parte della Polizia locale di Modena. L’intervento è avvenuto lo scorso 18 giugno, nella periferia cittadina, dopo la segnalazione del responsabile di una ditta impegnata nei lavori di manutenzione del verde. L’uomo aveva notato la presenza di alcune persone con atteggiamento sospetto nelle vicinanze dell’area di intervento e ha contattato il Comando di via Galilei.

Giunta sul posto, la pattuglia ha effettuato un controllo accurato della zona, individuando un involucro nascosto all’interno della siepe interessata dalle operazioni di potatura. All’interno sono stati scoperti otto panetti di resina marrone, per un peso complessivo di quasi 800 grammi, risultati poi essere hashish.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale. Contestualmente sono state avviate le attività di indagine per risalire alla provenienza dello stupefacente, il cui valore di mercato è stimato intorno ai 10mila euro.