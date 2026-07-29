Tari invariata anche a Maranello

Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe Tari per il 2026, legate al servizio di raccolta rifiuti. Tali tariffe a Maranello resteranno invariate anche per quest'anno, mentre la percentuale di raccolta differenziata, in costante aumento, si assesta oggi sul 90%, per un incremento del 21% in due anni e mezzo, cioè da quando è stato modificato il sistema di conferimento.

Contestualmente, sempre per il servizio rifiuti, il Consiglio comunale con l'approvazione di un'altra delibera ha anche preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per il 2026.Sono state inoltre confermate le agevolazioni in essere per la riduzione della TARI. Tra queste, per i residenti, compaiono gli sconti progressivi in base all'ISEE, che possono arrivare fino al 90%, la riduzione del 20% sulla quota variabile per chi effettua il compostaggio domestico e gli sconti applicati in base ai rifiuti solidi urbani conferiti presso l'isola ecologica.

Per i gestori di locali destinati alla somministrazione di alimenti (ed esempio bar, ristoranti, hotel, pub, rosticcerie, ortofrutta, etc) è stata confermata l'agevolazione del 60% sulla quota variabile nel caso effettuino una raccolta differenziata della 'frazione umida' conforme alle modalità indicate dal gestore.Per gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo dilucro resta invece l'esenzione per chi occupa o utilizza in concessione o sub-concessione strutture o impianti di proprietà del Comune o dei suoi enti partecipati, oppure per lo svolgimento in essi di attività ricreative, sportive, culturali o sociali, sempre senza alcun fine di lucro.

Infine, è stata confermata la riduzione dell'80% sulla quota variabile per le istituzioni scolastiche non statali e per le associazioni sportive che effettuino la raccolta differenziata sperimentale secondo progetti appositamente studiati e proposti dal Comune.

Il sistema di raccolta dei rifiuti nel Comune di Maranello è gestito dal Gruppo Hera ed è diviso in due diversi modelli a seconda della zona del territorio: [1, 2]

Sistema Misto (Zone residenziali e capoluogo): Prevede la raccolta porta a porta settimanale per carta/cartone e plastica/lattine. I rifiuti indifferenziati, l'organico, il vetro e gli sfalci verdi si continuano a conferire nei cassonetti stradali. Per aprire il cassonetto dell'indifferenziato è necessario utilizzare la Carta Smeraldo (la tessera magnetica nominale).

Porta a Porta Integrale (Zone industriali, artigianali e forese): Prevede il ritiro a domicilio di tutte le principali tipologie di rifiuto secondo un calendario prestabilito. In queste aree periferiche o produttive non sono presenti i cassonetti stradali.