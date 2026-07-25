Ricercata a livello internazionale, arrestata a Camposanto

Ieri, i carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno dato esecuzione a un Mandato di Arresto Europeo emesso, il 22 luglio di quest'anno, dall’Autorità Giudiziaria bulgara, assicurando alla giustizia una cittadina bulgara, classe 1991, domiciliata a Camposanto, la quale era ricercata per produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti, nonchè guida sotto l’effetto di droga, reati commessi in Bulgaria nel 2017 e nel 2019.

La donna, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la casa circondariale di Modena, mentre l’Autorità Giudiziaria mandante è stata prontamente informata, mediante le previste procedure, dai carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro.

