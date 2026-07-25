Ieri, i carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno dato esecuzione a un Mandato di Arresto Europeo emesso, il 22 luglio di quest'anno, dall’Autorità Giudiziaria bulgara, assicurando alla giustizia una cittadina bulgara, classe 1991, domiciliata a Camposanto, la quale era ricercata per produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti, nonchè guida sotto l’effetto di droga, reati commessi in Bulgaria nel 2017 e nel 2019.
La donna, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la casa circondariale di Modena, mentre l’Autorità Giudiziaria mandante è stata prontamente informata, mediante le previste procedure, dai carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro.
Ricercata a livello internazionale, arrestata a Camposanto
Nel paese della Bassa, la cittadina Bulgara, 35enne, viveva. Deve rispondere di reati legati a sostanze stupefacenti
Ieri, i carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno dato esecuzione a un Mandato di Arresto Europeo emesso, il 22 luglio di quest'anno, dall’Autorità Giudiziaria bulgara, assicurando alla giustizia una cittadina bulgara, classe 1991, domiciliata a Camposanto, la quale era ricercata per produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti, nonchè guida sotto l’effetto di droga, reati commessi in Bulgaria nel 2017 e nel 2019.
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