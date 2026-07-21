Tenta di entrare al Famila di Mirandola: bloccato dai Carabinieri

Controlli su strade e locali da parte dei Carabinieri della compagnia di Carpi, competente, con le stazioni comunali, sul territorio dell'area nord della provincia di Modena.

A Mirandola, intorno alle 22.15 del 19 luglio, i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai colleghi di San Martino in Spino, sono intervenuti in via Bernardi dopo la segnalazione di un danneggiamento alla porta d’ingresso del supermercato Famila. Secondo la ricostruzione dei militari, un uomo – cittadino marocchino del 1978, senza fissa dimora – avrebbe tentato di introdursi nel punto vendita utilizzando un martello da muratore, poi sequestrato. Il colpo non ha comunque permesso l’accesso ai locali.

Il fotosegnalamento ha poi evidenziato che l’indagato non aveva ottemperato a un ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore di Livorno il 10 marzo 2026. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Modena e, concluse le formalità, sono state avviate le procedure per il trasferimento al C.P.R. di Palazzo San Gervasio, come indicato dall’Ufficio Stranieri della Questura. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione di Mirandola.





Nelle stesse ore, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno proseguito l’attività di controllo del territorio nei comuni di San Felice sul Panaro e Camposanto, con un servizio coordinato mirato al contrasto dei furti, dei danneggiamenti e alla vigilanza delle aree urbane e periferiche. Durante le operazioni sono state identificate 23 persone – di cui 14 straniere –, controllati 15 veicoli con test etilometrici ai conducenti e verificati 2 esercizi pubblici nelle zone segnalate come critiche.



