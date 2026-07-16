Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Guiglia: doveva scontare 2 anni in carcere, si nascondeva in una stalla

Guiglia: doveva scontare 2 anni in carcere, si nascondeva in una stalla

L'uomo, di 53 anni, gravato da un cumulo di pene per reati vari, viveva in una tenda

1 minuto di lettura

Questa mattina all’alba, i carabinieri di Guiglia, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, della Tenenza di Vignola e della Stazione di Savignano sul Panaro, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di cumulo pene detentive emesso dalla Procura di Modena, nei confronti di un 53enne, italiano, resosi da tempo irreperibile.

 

L'attività è il risultato di mirati servizi informativi e di osservazione sviluppati dai militari di Guiglia, i quali hanno consentito di individuare il luogo in cui l'uomo si nascondeva, all'interno di un casolare isolato, situato nelle campagne di Guiglia.
Individuato l'obiettivo, i carabinieri hanno predisposto un dispositivo di cinturazione dell'intero compendio rurale, rintracciando il ricercato nei pressi di una tenda da campeggio allestita nella stalla dell'immobile.
Il condannato dovrà espiare una pena residua di oltre due anni, derivante dal cumulo di diverse sentenze irrevocabili emesse per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione.

 

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere a Modena. Dalle verifiche eseguite è inoltre emerso come il ricercato fosse in procinto di lasciare l'Italia per raggiungere la Romania dove avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa nel settore edile.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Frignano: controlli in locali e sulle strade, due patenti ritirate

Frignano: controlli in locali e sulle strade, due patenti ritirate

Ricercato in Pakistan per tentato omicidio, arrestato a Modena

Ricercato in Pakistan per tentato omicidio, arrestato a Modena

Panico a Porta Aperta: atti vandalici e minacce al personale, bloccato magrebino irregolare

Panico a Porta Aperta: atti vandalici e minacce al personale, bloccato magrebino irregolare

Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna

Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna

Manda in frantumi vetrata della stazione dei treni di Modena: denunciato 47enne straniero ubriaco

Manda in frantumi vetrata della stazione dei treni di Modena: denunciato 47enne straniero ubriaco

Vignola, il capitano Riccardo Cappelletti lascia l’Arma dei carabinieri dopo 40 anni di servizio

Vignola, il capitano Riccardo Cappelletti lascia l’Arma dei carabinieri dopo 40 anni di servizio

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Vignola, tenta furto all’interno della piscina comunale: 43enne denunciato

Vignola, tenta furto all’interno della piscina comunale: 43enne denunciato

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Lutto a Pavullo per la scomparsa di Claudio Pasquesi

Lutto a Pavullo per la scomparsa di Claudio Pasquesi

Articoli Recenti Bomporto, schianto frontale tra due auto: muore un 68enne

Bomporto, schianto frontale tra due auto: muore un 68enne

Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa

Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa

Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

Fermato per un controllo stradale, aveva 6 dosi di cocaina nel cruscotto: arrestato

Fermato per un controllo stradale, aveva 6 dosi di cocaina nel cruscotto: arrestato