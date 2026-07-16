Guiglia: doveva scontare 2 anni in carcere, si nascondeva in una stalla

Questa mattina all’alba, i carabinieri di Guiglia, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, della Tenenza di Vignola e della Stazione di Savignano sul Panaro, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di cumulo pene detentive emesso dalla Procura di Modena, nei confronti di un 53enne, italiano, resosi da tempo irreperibile.



L'attività è il risultato di mirati servizi informativi e di osservazione sviluppati dai militari di Guiglia, i quali hanno consentito di individuare il luogo in cui l'uomo si nascondeva, all'interno di un casolare isolato, situato nelle campagne di Guiglia.Individuato l'obiettivo, i carabinieri hanno predisposto un dispositivo di cinturazione dell'intero compendio rurale, rintracciando il ricercato nei pressi di una tenda da campeggio allestita nella stalla dell'immobile.Il condannato dovrà espiare una pena residua di oltre due anni, derivante dal cumulo di diverse sentenze irrevocabili emesse per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere a Modena. Dalle verifiche eseguite è inoltre emerso come il ricercato fosse in procinto di lasciare l'Italia per raggiungere la Romania dove avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa nel settore edile.