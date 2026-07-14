Erano le 23.40 di ieri quando una pattuglia del Commissariato di Mirandola ha fermato per un controllo in via Agnini un’autovettura. Alla guida si trovava un 6enne che alla richiesta dei documenti ha iniziato ad agitarsi, cambiando sensibilmente anche il tono della voce. Particolari che hanno indotto gli agenti ad approfondire il controllo. Un atto che ha portato subito a risultati. All’interno del vano portaoggetti dell’auto gli agenti hanno rinvenuto 6 dosi di cocaina, pronte per la cessione e la somma di 200 euro, in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.
Nella foto, auto davanti al commissariato della Polizia di Stato di Mirandola
Fermato per un controllo stradale, aveva 6 dosi di cocaina nel cruscotto: arrestato
Un 26enne bloccato dalla Polizia di Stato di Mirandola poco prima della mezzanotte
Erano le 23.40 di ieri quando una pattuglia del Commissariato di Mirandola ha fermato per un controllo in via Agnini un’autovettura. Alla guida si trovava un 6enne che alla richiesta dei documenti ha iniziato ad agitarsi, cambiando sensibilmente anche il tono della voce. Particolari che hanno indotto gli agenti ad approfondire il controllo. Un atto che ha portato subito a risultati. All’interno del vano portaoggetti dell’auto gli agenti hanno rinvenuto 6 dosi di cocaina, pronte per la cessione e la somma di 200 euro, in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.
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