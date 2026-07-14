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Fermato per un controllo stradale, aveva 6 dosi di cocaina nel cruscotto: arrestato

Fermato per un controllo stradale, aveva 6 dosi di cocaina nel cruscotto: arrestato

Un 26enne bloccato dalla Polizia di Stato di Mirandola poco prima della mezzanotte

1 minuto di lettura

Erano le 23.40 di ieri quando una pattuglia del Commissariato di Mirandola ha fermato per un controllo in via Agnini un’autovettura. Alla guida si trovava un 6enne che alla richiesta dei documenti ha iniziato ad agitarsi, cambiando sensibilmente anche il tono della voce. Particolari che hanno indotto gli agenti ad approfondire il controllo. Un atto che ha portato subito a risultati. All’interno del vano portaoggetti dell’auto gli agenti hanno rinvenuto 6 dosi di cocaina, pronte per la cessione e la somma di 200 euro, in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nella foto, auto davanti al commissariato della Polizia di Stato di Mirandola

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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