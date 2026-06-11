Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 20 anni, residente a Napoli, per truffa aggravata a un anziano di 80 anni. La vittima era stata contattata telefonicamente nel pomeriggio da un sedicente carabiniere, che dopo avergli detto di essere coinvolto nell’ambito di una indagine per un furto in una gioielleria, per dimostrare la sua estraneità ai fatti lo aveva convinto a effettuare un prelievo di 2600 euro e ad acquistare un collier del valore di 1400 euro.
A distanza di qualche ora, l’80enne aveva consegnato denaro e collana a una persona che si era presentata nei pressi della sua abitazione. Il personale della Squadra Mobile, che si trovava in zona Buon Pastore a Modena allertato in precedenza da diverse segnalazioni di truffe, aveva notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto e ne aveva monitorato a distanza gli spostamenti, riuscendo a bloccarlo ancora in possesso del maltolto.
Questa mattina, il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli. All’esito di istruttoria sulla sua posizione amministrativa, la Divisione Anticrimine ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di 4 anni.
Truffa del finto carabiniere: arrestato 20enne
Il giovane napoletano si era fatto consegnare da un uomo di 80 anni 2600 euro in contante e un collier. Per lui obbligo di dimora a Napoli e foglio di via da Modena per 4 anni
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 20 anni, residente a Napoli, per truffa aggravata a un anziano di 80 anni. La vittima era stata contattata telefonicamente nel pomeriggio da un sedicente carabiniere, che dopo avergli detto di essere coinvolto nell’ambito di una indagine per un furto in una gioielleria, per dimostrare la sua estraneità ai fatti lo aveva convinto a effettuare un prelievo di 2600 euro e ad acquistare un collier del valore di 1400 euro.
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