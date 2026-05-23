Maltrattava compagna e suoi familiari, arrestato

Aveva sottoposto la compagna a continue vessazioni fisiche e psicologiche, anche in presenza della figlia minore, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da farle temere per la propria incolumità personale e per quella della figlia. Più volte l'uomo, un 30enne italiano, l'aveva afferrata per il collo e in una occasione colpita con uno schiaffo in presenza della figlia; inoltre l’aveva minacciata di morte e aveva messo a soqquadro l’abitazione, danneggiando suppellettili e arredi di casa



Sono alcuni elementi che dalle ricostruzioni della Polizia di Stato sono state valutate dalla procura e che hanno fatto scattare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 22 maggio scorso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ed eseguita dagli agenti nei confronti di un cittadino italiano di 30 anni, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia in pregiudizio della compagna convivente e di danneggiamento aggravato continuato ai danni di altri familiari. Dalle indagini è emerso che l'uomo aveva anche aggredito i genitori minacciandoli al fine di farsi consegnare denaro. Nell’aprile scorso aveva anche danneggiato l’autovettura del fratello, graffiandone la carrozzeria con una chiave.

