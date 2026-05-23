Chi paga l'avvocato Gianelli? La famiglia El Koudri

'Chi paga l'Avvocato? Giornali vari della destra, youtuber e influencers, Adinolfi e politici locali si interrogano su chi paga l'avvocato Gianelli. Aizzando i loro 'followers' alla ricerca delle risposte, che oscillano tra il patrocinio a carico dello Stato (le nostre tasse), il comune di Modena, il PD, la Sinistra, Soros, l'Isis e la Jihad (i post più offensivi li ho omessi) come coloro che stanno pagando le mie spese legali. Vi dò una notizia: l'avvocato lo paga chi lo incarica e, quindi, l'avvocato Gianelli lo paga la famiglia di El Koudri, che mi ha nominato, tramite la sorella la cui migliore amica era già stata mia cliente in passato, e che farà fronte alla mia parcella'.È lo stesso Fausto Gianelli, noto avvocato pavullese, conosciuto anche per essere stato al fianco in difesa, anche legale, di Francesca Albanese, a decidere con un post sulla sua pagina social, di chiarire come stanno le cose rispondendo alle domande ma soprattutto alle ipotesi che dalle pagine di giornali e dai commenti social riguardano il pagamento della sua parcella per la difesa di Samin El Koudri.

'L'avvocato lo pagherà la sua famiglia - dice Gianelli - una famiglia che non è 'scappata' ma che per due notti dopo il dramma di sabato ha dormito a casa della figlia per stringersi insieme di fronte al dolore.Due genitori che - specifica - lavorando da oltre 30 anni in Italia onestamente, hanno comprato una casetta a Ravarino, hanno mandato i figli a scuola e, ora, insieme alla figlia, pagano l'avvocato. Non per per giustificare Salim ma per capire cosa è scattato nella sua mente e perchè ha compiuto quel folle gesto. Lo vogliono sapere loro e lo vogliamo sapere in tanti. Per questo lavoriamo a un processo 'giusto', che faccia luce e dia tutte le risposte che le vittime, le loro famiglie, quella di Salim e tutti i modenesi meritano di avere'.