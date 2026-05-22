Aimag, dopo la debacle con Hera ecco l'atteso Patto di sindacato che obbedisce alla Corte dei Conti

La Pressa ha visionato il documento, passaggi chiave sono quelli che riguardano la Governance del Patto stesso.
La Società, in base al Patto, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, mentre il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. 'La scelta di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri è motivata dal fatto che il Gruppo Aimag è costituito da un insieme integrato di aziende che completano, nel proprio ambito di operatività, le filiere dei servizi erogati nei settori energetico, idrico, ambientale e tecnologico; il fatturato registrato negli ultimi anni e le dimensioni organiche del Gruppo delineano una realtà particolarmente strutturata e complessa: tale complessità deriva sia dalla natura delle attività svolte, sia dall'estensione del perimetro territoriale, che ricomprende le province di Modena e Mantova, rivolgendosi a un'utenza molto diversificata; per tali ragioni l'articolazione di un organo amministrativo in composizione collegiale risulta coerente e necessaria.
Al Comune di Carpi spetta la proposta di nomina del Presidente del Cda, ai Soci aderenti appartenenti all'Unione Comuni Modenesi Area Nord spetta la proposta di nomina del vicepresidente del Cda, ai Soci aderenti appartenenti all'Unione delle Terre D'Argine ed all'Unione dei Comuni del Sorbara spetta la
Ai Soci aderenti appartenenti all'Area Mantovana spetta la proposta di nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ai Soci aderenti appartenenti all'Unione delle Terre D'Argine spetta la proposta di nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale così come ai Soci aderenti appartenenti all'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Al Comune di Mirandola spetta la proposta di nomina di un membro supplente del Collegio Sindacale così come ai Soci aderenti appartenenti all'Unione dei Comuni del Sorbara.