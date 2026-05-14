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Promozione: United Carpi, ecco le prime conferme

Promozione: United Carpi, ecco le prime conferme

La società ha ufficializzato che alla guida tecnica del progetto rimarrà mister Nicolò Gilioli

1 minuto di lettura

Lo United Carpi scalda i motori per la stagione 2026/2027 e traccia la linea della continuità. La società ha ufficializzato che alla guida tecnica del progetto rimarrà mister Nicolò Gilioli, pronto a guidare la squadra nel prossimo campionato di Promozione.

Staff tecnico e dirigenziale

Insieme al tecnico, è stato confermato in blocco lo staff che lo ha accompagnato nell'ultimo percorso: Luca Spaggiari ricoprirà il ruolo di vice allenatore, mentre la preparazione atletica sarà affidata nuovamente a Marco Battaglia. Sul fronte dirigenziale, il club rinnova la fiducia al direttore sportivo Adisorn Namuangrak, al team manager Simone Benati e allo scout Mario Caucci, già al lavoro per puntellare la rosa.

I primi otto 'Sì'

La società ha già blindato e contrattualizzato otto elementi cardine per la nuova stagione. Si riparte dalla solidità difensiva di Jesse Kundome e Luca Amedei, dalla qualità a centrocampo di Nicola Pellacani, Andrea Amura e Alessandro Giovannini, e dal peso offensivo del tridente composto da Andrea Crispino, Federico Baraldi e Riccardo Nappa.

Trattative e mercato

Le manovre non si fermano qui: nei prossimi giorni la dirigenza punta a chiudere gli accordi per il rinnovo di altri elementi chiave come Paramatti, Garlappi, Gazzini, Kolaveri, Chiossi e Cavallini. Per quanto riguarda i nuovi innesti, i fari del ds Namuangrak sono puntati su diversi profili di rilievo: piacciono Gianelli (Solierese), Ceci (Arcetana), Pastorelli e Tecku (Medolla), Teggi (Cdr Mutina) e Montipò (Sammartinese).

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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