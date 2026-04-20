Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Il Medolla San Felice conquista per la prima volta l'Eccellenza battendo uno Scandiano ormai in vacanza. Grande traguardo per il presidente Giovanni Levati che conquista la quarta promozione in cinque anni. Al 17′: Lo Sporting Scandiano gela i padroni di casa con Corbelli, bravo a ribadire in rete un corner velenoso calciato dal giovane talento Giorgi. Il Medolla reagisce da grande squadra e ribalta tutto in sessanta secondi grazie a uno scatenato Guidone, che prima pareggia di testa e subito dopo firma il sorpasso con un rapido tap-in. Al 51′ Djwomo Adusa mette il sigillo sul campionato con una punizione perfetta dal limite, siglando la sua 24esima rete stagionale. Il resto del match è pura gestione per gli uomini di Semeraro, che al triplice fischio, ricevuta la notizia del pareggio di Scandiano, hanno dato il via ai festeggiamenti per un campionato dominato con 73 punti conquistati.

Il tabellino

MEDOLLA SAN FELICE-SPORTING SCANDIANO 3-1

MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi, Pastorelli, Hoxha, Sentieri (65′ Leozappa), Saracino, Zanoli (63′ Abusoglu), Covili, Guidone, Serroukh, Djwomo Adusa (85′ Tecku). A disp: Maccarinelli, Benassi, Bagni, Assohoun, Trajkovic. All: Semeraro.

SPORTING SCANDIANO: Taglini, Valestri (92′ Saetti Baraldi), Strozzi, Romani (83′ Giorgi C.), Pederzoli, Muratori, Bottazzi, Saetti (75′ Lasagni), Corbelli (83′ Rinaldini), Giorgi D., Abdou (60′ Gilioli). A disp: Tarabelloni, Grisendi, Vitrani. All: Galantini.

ARBITRO: Bidzogo di Parma.

RETI: 17′ Corbelli, 24′ e 25′ Guidone, 51′ Djwomo Adusa.

NOTE: Espulso Galantini (all. Scandiano) al 32′. Ammoniti: Saetti, Bottazzi, Adusa, Strozzi

Matteo Pierotti