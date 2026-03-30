Promozione, il Camposanto vince a Baiso e torna a respirare. Tutti i tabellini

Vittoria pesantissima per la Virtus Camposanto sul campo di un Baiso Secchia in piena crisi. Pronti-via, e Briselli cerca il gol dal limite: la retroguardia rivale risponde con efficacia. Di lì a poco, Bertolani offre due pregevoli spunti: il primo per Viviroli che però calcia debolmente, il secondo a beneficio di Bonini che tuttavia non riesce a piazzare il colpo di testa vincente. Al 24' Barozzi riceve il suggerimento di Ghirelli, per poi effettuare un pallonetto che spedisce la sfera non di molto alta. Al 28' Momodu spedisce la sfera dalle parti di Rosa, però nessun giocatore della Virtus Camposanto è pronto per appoggiare a rete. Nella ripresa al 13' Pjolla ferma Bertolani in piena area, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 15', i modenesi sfruttano al meglio un'imprecisione di Bertolani: ne nasce un contropiede orchestrato da Stabellini, che serve col contagiri Denteh. Quest'ultimo non esita nel concludere a colpo sicuro, spiazzando Rosa. Passa solo un minuto, e Pavarini viene bloccato in area: stavolta il direttore di gara concede il rigore, e dal dischetto lo stesso Pavarini realizza permettendo al Baiso Secchia di pareggiare i conti. Al 20', Pederzini avrebbe un'occasionissima a portiere battuto: il suo tiro finisce alto.
Il tabellino
Baiso Secchia-Virtus Camposanto 1-2
Reti: 15' st Denteh (V), 16' st su rig. Pavarini (B), 29' st Gripshi (V)
BAISO SECCHIA: Rosa, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Banzi (15' st Morselli), Paglia, Bertolani, Ghirelli (31' st Caputo), Briselli (12' st Pederzini), Viviroli (16' st Caselli), Barozzi (31' st Ovi). A disp.: Brevini, Ruopolo, Incerti, Benassi. All.: Ferretti
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Pjolla, Mensah, Deliu, Malavasi, Acanfora (25' st Grazia), Natali, Momodu (28' st Ofosu), Stabellini (24' st Gripshi), Denteh (36' st Mogavero). A disp.: Sacchi, Diozzi, Cicero, Vitiello, Ndrejaj. All.: Luppi
Arbitro: Frassineti di Faenza
Note: spettatori 250 circa; ammoniti Pjolla, Natali, Stabellini; espulso Pavarini (B) al 39' st per doppia ammonizione
Castellarano-Masone 2-0
Reti: 4' pt Bettelli, 9' st Rizzuto
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (18' st Zinani), Cavazzoli, Cani, Borghi (41' st Lungu), Piscopo (46' st Meglioli), Saccani, Travagliati, Bettelli (46' st Valentini), Rizzuto (30' st Guicciardi). A disp.: Peddis, Longu, Dakoli, Valestri.
MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Pozzi, Zagnoli (15' st Carrera), Campaniello N. (25' st Campaniello S.), Tascedda, Jocic, Mohmoh, Ventura (1' st Bonacini D.). A disp.: Catellani, Omari, Paoli, Gentile, Melioli, Campani. All.: Marchesini
Arbitro: Martini di Ravenna
Note: ammoniti Ficarelli, Valmori, Tascedda, Carrera
La Pieve Nonantola-Casalgrande 2-0
Reti: 44' pt Casarano, 1' st Campani
LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari (21' st Belfakir), Sharaf (32' st Cataldo), Sghedoni, Casarano, Boriani, Iazzetta, Cheli, Cantarello (35' st Migliaccio), Campani (35' st Gilli). A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Pellegrino, Louissi. All.: Barbi
CASALGRANDE: Cammarota, Pezzi, Pigoni (10' st Palladini), Strozzi, Sabbadin, Fornari, Bonicelli (40' st Lentini), Sekyere, Di Costanzo (10' st Grignani), Xhuvelaj, Hoxha. A disp.: Moscardini, Baroni, Veroni, Galletta. All.: Castrianni
Arbitro: Mazzoni di Bologna
Note: ammoniti Xhuvelaj, Strozzi, Bonicelli, Sharaf
Maranello-United Carpi 1-3
Reti: 17' st Malagoli (U), 32' st Kolaveri (U), 41' st Schiavone (M), 45' st Pellacani (U)
MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite (1' st Annovi), Orlandi (44' st Evangelisti), Riva, Marverti, Tognin, Canalini (27' st Baafi), Galli, Schiavone, Totaro, Capasso (27' st Zagari). A disp.: Mazzetti, Seghizzi, Guidetti, Restilli, Damiano. All.: Tosi
UNITED CARPI: Benetti, Vezzani (18' st Giovannini), Mora, Garlappi, Cinelli, Kundome, Amura, Pellacani, Malagoli (18' st Amedei), Crispino, Nappa (16' st Kolaveri). A disp.: Chiossi, Berni, Mebelli, Gianasi, Baraldi, Fontana.
Arbitro: Ammendola di Parma
Note: spettatori 150 circa; ammoniti Dello Preite, Kundome
Medolla San Felice-Castelnuovo 4-2
Reti: 8' pt Fugallo (C), 11' pt, 40' pt Djwomo Adusa (M), 36' st Tecku (M), 30' st Guidone (M), 45' st Lodi (C)
MEDOLLA SAN FELICE: Neri (37' st Maccarinelli), Malavasi (44' st Bagni), Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Saracino, Bugneac (16' pt Tecku), Covili (35' st Franco), Guidone, Serroukh (18' st Abusoglu), Djwomo Adusa. A disp.: Benati, Zanoli, Atti. All.: Semeraro
CASTELNUOVO: Menozzi, Mazzoli (17' st Borelli), Copertino (26' st Monti), Bellei Ponzi (35' st Carbone), Baroni, Manini, Del Carlo, Lodi, Fugallo (35' st Cantaroni), Bellentani, Veneri (22' st Paltrinieri). A disp.: Ripesi, Cavani, Reggiani, Peppoloni. All.: Casagrandi
Arbitro: Crociani di Cesena
Note: ammoniti Mazzoli, Copertino, Monti, Hoxha; espulso mister Casagrandi (C) al 1' st
Montombraro-Riese 0-1
Rete: 45' pt Fontanesi
MONTOMBRARO: Cinelli, Fiorillo, Sighinolfi, Fusco (23' st Ferri), Borri, Corroppoli, Naini (12' st Cinquegrano), Hinek R. (36' st Caniato), Cussini (42' st Allegra), Pittalis (30' st Pappalardo), Baldelli. A disp.: Guerrieri, Hinek G., Florini, Dosi. All.: Bernabei
RIESE: Benati, Cuoghi, Mussini, Borghi, Bonora (1' st Marastoni), Di Stasio (16' st Boccaletti), Incerti, Prandi, Fontanesi (15' st Mazzoli), Leonardi (17' st Teocoli), Fall. A disp.: Codeluppi, Carra, Manicardi, Posponi, Pirondi. All.: Pavesi
Arbitro: Giorgini di Bologna
Note: ammoniti Fiorillo, Baldelli, Borghi
Sammartinese-Sanmichelese 0-0
SAMMARTINESE: Falavigna, Malaguti (28' st Barbieri), Berselli, Carnevali, Re, Bega, Acanfora, Torlai (44' st Coghi), Valentini (17' st Lecce), Bianchini (19' st Salsi), Montipò. A disp.: Bigoni, Ametta, Gigante, Singh, Sula. All.: Paterlini
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ferrari (26' st Farina), Baisi, Tardini (26' st Peddis), Vernia, Alicchi, Spezzani, Notari (41' st Gorzanelli), Casta, Manzini. A disp.: Paganelli, Merli, Rafrafi, Geti, Teneggi, Bertolini. All.: Azzurro
Arbitro: Visani di Faenza
Note: ammoniti Acanfora, Torlai, Costa
Virtus Correggio-Solierese 0-1
Rete: 6' st Dapoto
VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Bottoni (36' st Carretti), Bizzarri (18' st Riccò, 50' st Davoli D.), Davoli M. (21' st Davoli F.), Pedrazzoli, Casarini, Lugli, Parisi (32' st Ferrari), Benevelli, Mustica, Zito. A disp.: De Chirico, Barbieri, Aveni. All.: Carretti
SOLIERESE: Tosi, Pagamo (28' st Tagliavini), Ligabue (1' st Giamelli), Lazzaretti, Vignocchi, Mandreoli, Boschetti, Vaccari, D'Ambrosio (15' st Marani), Femimmo (41' st Bartolomeo), Dapoto. A disp.: Preimeram, Mecorrapau, De Matteis, Ronchetti, Bigarelli. All.: Greco
Arbitro: Gambi di Ravenna
Note: ammoniti Parisi, mister Carretti; espulso Mustica (V) al 26' st
Matteo Pierotti