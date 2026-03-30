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Promozione, il Camposanto vince a Baiso e torna a respirare. Tutti i tabellini

Promozione, il Camposanto vince a Baiso e torna a respirare. Tutti i tabellini

Vincono anche Solierese, Medolla San Felice, La Pieve e United Carpi

4 minuti di lettura

Vittoria pesantissima per la Virtus Camposanto sul campo di un Baiso Secchia in piena crisi. Pronti-via, e Briselli cerca il gol dal limite: la retroguardia rivale risponde con efficacia. Di lì a poco, Bertolani offre due pregevoli spunti: il primo per Viviroli che però calcia debolmente, il secondo a beneficio di Bonini che tuttavia non riesce a piazzare il colpo di testa vincente. Al 24' Barozzi riceve il suggerimento di Ghirelli, per poi effettuare un pallonetto che spedisce la sfera non di molto alta. Al 28' Momodu spedisce la sfera dalle parti di Rosa, però nessun giocatore della Virtus Camposanto è pronto per appoggiare a rete. Nella ripresa al 13' Pjolla ferma Bertolani in piena area, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 15', i modenesi sfruttano al meglio un'imprecisione di Bertolani: ne nasce un contropiede orchestrato da Stabellini, che serve col contagiri Denteh. Quest'ultimo non esita nel concludere a colpo sicuro, spiazzando Rosa. Passa solo un minuto, e Pavarini viene bloccato in area: stavolta il direttore di gara concede il rigore, e dal dischetto lo stesso Pavarini realizza permettendo al Baiso Secchia di pareggiare i conti. Al 20', Pederzini avrebbe un'occasionissima a portiere battuto: il suo tiro finisce alto.

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Al 29', è invece la Virtus Camposanto a mettere la freccia in modo definitivo. Sugli sviluppi dell'angolo eseguito da Mensah, Denteh scodella il pallone in area con un'abile rovesciata. A quel punto, Gripshi è lesto nel calciare al volo mandando la palla in rete a fil di palo.

Il tabellino


Baiso Secchia-Virtus Camposanto 1-2

Reti: 15' st Denteh (V), 16' st su rig. Pavarini (B), 29' st Gripshi (V)

BAISO SECCHIA: Rosa, Bonini, Pavarini, Gazzotti, Banzi (15' st Morselli), Paglia, Bertolani, Ghirelli (31' st Caputo), Briselli (12' st Pederzini), Viviroli (16' st Caselli), Barozzi (31' st Ovi). A disp.: Brevini, Ruopolo, Incerti, Benassi. All.: Ferretti

VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Pjolla, Mensah, Deliu, Malavasi, Acanfora (25' st Grazia), Natali, Momodu (28' st Ofosu), Stabellini (24' st Gripshi), Denteh (36' st Mogavero). A disp.: Sacchi, Diozzi, Cicero, Vitiello, Ndrejaj. All.: Luppi

Arbitro: Frassineti di Faenza

Note: spettatori 250 circa; ammoniti Pjolla, Natali, Stabellini; espulso Pavarini (B) al 39' st per doppia ammonizione

Castellarano-Masone 2-0

Reti: 4' pt Bettelli, 9' st Rizzuto

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti (18' st Zinani), Cavazzoli, Cani, Borghi (41' st Lungu), Piscopo (46' st Meglioli), Saccani, Travagliati, Bettelli (46' st Valentini), Rizzuto (30' st Guicciardi). A disp.: Peddis, Longu, Dakoli, Valestri.

All.: Lodi Rizzini

MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini R., Pozzi, Zagnoli (15' st Carrera), Campaniello N. (25' st Campaniello S.), Tascedda, Jocic, Mohmoh, Ventura (1' st Bonacini D.). A disp.: Catellani, Omari, Paoli, Gentile, Melioli, Campani. All.: Marchesini

Arbitro: Martini di Ravenna

Note: ammoniti Ficarelli, Valmori, Tascedda, Carrera

La Pieve Nonantola-Casalgrande 2-0

Reti: 44' pt Casarano, 1' st Campani

LA PIEVE NONANTOLA: Mbaye, Tudini Bellei, Monari (21' st Belfakir), Sharaf (32' st Cataldo), Sghedoni, Casarano, Boriani, Iazzetta, Cheli, Cantarello (35' st Migliaccio), Campani (35' st Gilli). A disp.: Borghi, Pepe, Shanableh, Pellegrino, Louissi. All.: Barbi

CASALGRANDE: Cammarota, Pezzi, Pigoni (10' st Palladini), Strozzi, Sabbadin, Fornari, Bonicelli (40' st Lentini), Sekyere, Di Costanzo (10' st Grignani), Xhuvelaj, Hoxha. A disp.: Moscardini, Baroni, Veroni, Galletta. All.: Castrianni

Arbitro: Mazzoni di Bologna

Note: ammoniti Xhuvelaj, Strozzi, Bonicelli, Sharaf

Maranello-United Carpi 1-3

Reti: 17' st Malagoli (U), 32' st Kolaveri (U), 41' st Schiavone (M), 45' st Pellacani (U)

MARANELLO: Khalfaoui, Dello Preite (1' st Annovi), Orlandi (44' st Evangelisti), Riva, Marverti, Tognin, Canalini (27' st Baafi), Galli, Schiavone, Totaro, Capasso (27' st Zagari). A disp.: Mazzetti, Seghizzi, Guidetti, Restilli, Damiano. All.: Tosi

UNITED CARPI: Benetti, Vezzani (18' st Giovannini), Mora, Garlappi, Cinelli, Kundome, Amura, Pellacani, Malagoli (18' st Amedei), Crispino, Nappa (16' st Kolaveri). A disp.: Chiossi, Berni, Mebelli, Gianasi, Baraldi, Fontana.

All.: Gilioli

Arbitro: Ammendola di Parma

Note: spettatori 150 circa; ammoniti Dello Preite, Kundome

Medolla San Felice-Castelnuovo 4-2

Reti: 8' pt Fugallo (C), 11' pt, 40' pt Djwomo Adusa (M), 36' st Tecku (M), 30' st Guidone (M), 45' st Lodi (C)

MEDOLLA SAN FELICE: Neri (37' st Maccarinelli), Malavasi (44' st Bagni), Pastorelli, Hoxha, Sentieri, Saracino, Bugneac (16' pt Tecku), Covili (35' st Franco), Guidone, Serroukh (18' st Abusoglu), Djwomo Adusa. A disp.: Benati, Zanoli, Atti. All.: Semeraro

CASTELNUOVO: Menozzi, Mazzoli (17' st Borelli), Copertino (26' st Monti), Bellei Ponzi (35' st Carbone), Baroni, Manini, Del Carlo, Lodi, Fugallo (35' st Cantaroni), Bellentani, Veneri (22' st Paltrinieri). A disp.: Ripesi, Cavani, Reggiani, Peppoloni. All.: Casagrandi

Arbitro: Crociani di Cesena

Note: ammoniti Mazzoli, Copertino, Monti, Hoxha; espulso mister Casagrandi (C) al 1' st

Montombraro-Riese 0-1

Rete: 45' pt Fontanesi

MONTOMBRARO: Cinelli, Fiorillo, Sighinolfi, Fusco (23' st Ferri), Borri, Corroppoli, Naini (12' st Cinquegrano), Hinek R. (36' st Caniato), Cussini (42' st Allegra), Pittalis (30' st Pappalardo), Baldelli. A disp.: Guerrieri, Hinek G., Florini, Dosi. All.: Bernabei

RIESE: Benati, Cuoghi, Mussini, Borghi, Bonora (1' st Marastoni), Di Stasio (16' st Boccaletti), Incerti, Prandi, Fontanesi (15' st Mazzoli), Leonardi (17' st Teocoli), Fall. A disp.: Codeluppi, Carra, Manicardi, Posponi, Pirondi. All.: Pavesi

Arbitro: Giorgini di Bologna

Note: ammoniti Fiorillo, Baldelli, Borghi

Sammartinese-Sanmichelese 0-0

SAMMARTINESE: Falavigna, Malaguti (28' st Barbieri), Berselli, Carnevali, Re, Bega, Acanfora, Torlai (44' st Coghi), Valentini (17' st Lecce), Bianchini (19' st Salsi), Montipò. A disp.: Bigoni, Ametta, Gigante, Singh, Sula. All.: Paterlini

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Ferrari (26' st Farina), Baisi, Tardini (26' st Peddis), Vernia, Alicchi, Spezzani, Notari (41' st Gorzanelli), Casta, Manzini. A disp.: Paganelli, Merli, Rafrafi, Geti, Teneggi, Bertolini. All.: Azzurro

Arbitro: Visani di Faenza

Note: ammoniti Acanfora, Torlai, Costa

Virtus Correggio-Solierese 0-1

Rete: 6' st Dapoto

VIRTUS CORREGGIO: Neviani, Bottoni (36' st Carretti), Bizzarri (18' st Riccò, 50' st Davoli D.), Davoli M. (21' st Davoli F.), Pedrazzoli, Casarini, Lugli, Parisi (32' st Ferrari), Benevelli, Mustica, Zito. A disp.: De Chirico, Barbieri, Aveni. All.: Carretti

SOLIERESE: Tosi, Pagamo (28' st Tagliavini), Ligabue (1' st Giamelli), Lazzaretti, Vignocchi, Mandreoli, Boschetti, Vaccari, D'Ambrosio (15' st Marani), Femimmo (41' st Bartolomeo), Dapoto. A disp.: Preimeram, Mecorrapau, De Matteis, Ronchetti, Bigarelli. All.: Greco

Arbitro: Gambi di Ravenna

Note: ammoniti Parisi, mister Carretti; espulso Mustica (V) al 26' st

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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