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Castelnuovo, rogo in un'abitazione: appartamento inagibile

Castelnuovo, rogo in un'abitazione: appartamento inagibile

​Al momento dello scoppio del rogo, i due occupanti non erano presenti in casa, non si registrano feriti o intossicati

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Nel pomeriggio di oggi alle 16.20 i Vigili del fuoco di Modena sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione a Castelnuovo Rangone in via Pirandello 28.
​Le fiamme hanno interessato un appartamento al piano terra di un complesso residenziale di villette a schiera.
​Al momento dello scoppio del rogo, i due occupanti non erano presenti in casa, pertanto non si registrano feriti o intossicati. Nonostante il tempestivo intervento abbia evitato la propagazione delle fiamme alle unità abitative adiacenti, i danni da fumo e l’esteso annerimento delle pareti hanno reso i locali temporaneamente insalubri.
​A seguito del sopralluogo tecnico effettuato dal funzionario dei Vigili del Fuoco, l’appartamento è stato dichiarato non fruibile fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali.
​Oltre ai vigili del fuoco sul posto è intervenuta la Polizia locale. ​Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso.

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