Castelfranco Emilia, sorpreso in centro con decine di dosi di cocaina e hashish: arrestato albanese

Ieri i carabinieri di Castelfranco hanno arrestato in flagranza un 20enne albanese per spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno notato il giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, mentre si trovava in Corso Martiri: l'uomo è stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti: nello specifico, 15 grammi circa di cocaina, già suddivisa in trenta dosi pronte per lo spaccio, e 67 grammi circa di hashish.

Le ulteriori ricerche hanno permesso anche il sequestro di due bilancini di precisione, materiale idoneo al confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 175 euro, sequestrata poiché ritenuta provento dell'attività illecita.

Oggi il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso i carabinieri della Stazione di Spilamberto.