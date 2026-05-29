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Cavezzo, blitz di carabinieri e vigili del fuoco in locale notturno: attibità sospesa e titolare denunciato

Cavezzo, blitz di carabinieri e vigili del fuoco in locale notturno: attibità sospesa e titolare denunciato

Installazione di un impianto di videoripresa per il controllo a distanza dei lavoratori, valutazione dei rischi incompleta, uscite di emergenza non sgombre

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Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, all'una, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, insieme ai carabinieri di Cavezzo, Mirandola e Medolla e Carpi e ai Vigili del Fuoco di Modena, ha eseguito un controllo ispettivo presso un esercizio pubblico di Cavezzo dove era in corso un evento con intrattenimento musicale.

A seguito delle verifiche, il presidente del consiglio di amministrazione della società esercente l’attività, 59 anni e indicato come responsabile, è stato denunciato per mancata informazione ai lavoratori sulle misure di sicurezza, mancata avvio dei corsi di formazione obbligatoria per i lavoratori, installazione di un impianto di videoripresa che consente il controllo a distanza dei lavoratori senza autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Nel corso dell’ispezione il NIL ha inoltre adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per l’impiego di 7 lavoratori in nero su 10 complessivamente occupati tutti di nazionalità italiana.

Sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 32.300 euro e irrogate ammende per complessivi 5.940 euro.

I Vigili del Fuoco, nell’ambito degli accertamenti tecnici, hanno riscontrato ulteriori carenze nella gestione della sicurezza antincendio e dell’esercizio, tra cui omessa presentazione della SCIA per l’attività soggetta, valutazione dei rischi incompleta, uscite di emergenza e vie di esodo non sgombre, mancato controllo e manutenzione dell’impianto antincendio, assenza di adeguata istruzione sul piano di emergenza, numero insufficiente di addetti alle misure antincendio, mancata adozione di criteri organizzativi per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio/emergenza.

Le Autorità giudiziarie e gli Enti competenti sono stati informati e aggiornati sull’esito dell’attività ispettiva.

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