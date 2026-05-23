Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

'La sicurezza e la vivibilità del centro storico sono temi su cui continuiamo a lavorare con attenzione, attraverso interventi concreti e compatibili con la vita quotidiana della città'. Con queste parole il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini presenta il nuovo intervento avviato dall’Amministrazione comunale per rafforzare sicurezza, decoro e qualità urbana nelle principali vie del centro storico.

Nelle ultime ore sono infatti iniziate le operazioni di installazione di quattro coppie di grandi fioriere in punti strategici della ZTL cittadina. L’intervento nasce con un duplice obiettivo: contribuire al miglioramento estetico delle aree centrali e, allo stesso tempo, introdurre elementi utili a moderare la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza negli spazi maggiormente frequentati da pedoni e residenti.





'La scelta è maturata anche alla luce dei recenti fatti accaduti a Modena, che hanno portato molte amministrazioni a riflettere sulla necessità di rafforzare la protezione delle aree urbane a forte presenza pedonale. A Sassuolo, l’intervento si inserisce in un centro storico già oggi caratterizzato da un traffico regolamentato e intensamente vissuto all’interno della ZTL - fa sapere il Comune -. Le nuove installazioni sono state progettate come elementi di arredo urbano capaci di incidere anche sulla percezione della carreggiata, scoraggiando comportamenti pericolosi e rendendo meno agevole il transito ad alta velocità.

In particolare in via Cesare Battisti saranno posizionate due coppie di fioriere nel tratto compreso tra piazza Martiri Partigiani e piazza Garibaldi; in via Giuseppe Mazzini saranno collocate due coppie di fioriere tra piazza Garibaldi e viale XX Settembre'.





'Abbiamo scelto una soluzione semplice ma concreta – aggiunge il sindaco Matteo Mesini – che possa contribuire a rendere il centro più ordinato, vivibile e sicuro, senza cambiarne la funzione o limitarne l’accessibilità. L’obiettivo è intervenire con equilibrio, prestando attenzione sia alla sicurezza sia alla qualità degli spazi pubblici che ogni giorno vengono vissuti da cittadini, residenti e attività commerciali'. 'L’accessibilità non verrà compromessa – sottolinea l’assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli –. I residenti e i veicoli autorizzati potranno continuare a transitare regolarmente, mantenendo pieno accesso alle abitazioni e alle attività presenti nel centro storico, semplicemente procedendo ad una velocità inferiore'.