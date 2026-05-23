Domani e lunedì si vota a Vignola: quattro candidati sindaco

Domani, domenica 24 e lunedì 25 maggio, si vota per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale di Vignola. I seggi saranno aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Chiamati alle urne 19.088 vignolesi. Se nessuno dei candidati otterrà la metà più uno dei voti, i primi due andranno al ballottaggio il 7 ed 8 giugno.

In campo quattro candidati per la carica di sindaco: Roberto Adani (lista civica 'Adani, un vignolese sindaco'), Enzo Cavani (civica 'Vignola Cambia'), Emilia Muratori (partiti di centrosinistra e civiche), Angelo Pasini (partiti di centrodestra e civiche).

Nella precedente tornata elettorale, Muratori Emilia vinse con il 50,07% davanti ad Angelo Pasini con il 49,93% dei voti.