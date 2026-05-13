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'Sicurezza Vignola, basta zone abbandonate'

'Sicurezza Vignola, basta zone abbandonate'

Franca Massa, capolista Forza Italia: 'Grazie alle forze dell'ordine, ma il loro lavoro va accompagnato a scelte politiche più forti su degrado e presidio degli spazi pubblici'

2 minuti di lettura

'Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo sul territorio di Vignola. L’operazione avvenuta al parco di Villa Trenti, così come le numerose attività portate avanti nelle ultime settimane, dimostrano un impegno costante e concreto nel contrasto alla criminalità e allo spaccio'.
Così Franca Massa, capolista di Forza Italia a Vignola, commenta i recenti episodi di cronaca che hanno interessato la città. 'Purtroppo Vignola sta diventando protagonista, in negativo, di troppi episodi legati a criminalità più o meno organizzata che imperversa sul territorio. È un fenomeno che non può essere minimizzato e che sta generando crescente preoccupazione tra cittadini, famiglie e commercianti'.

'Per questo il lavoro delle forze dell’ordine merita il massimo sostegno istituzionale e civico. Servono però anche scelte politiche e amministrative chiare: il Comune deve tornare a presidiare davvero la città, investendo sulla sicurezza urbana, sul decoro, sull’illuminazione, sulla cura dei parchi e su iniziative di qualità che riportino famiglie e cittadini a vivere pienamente gli spazi pubblici'.

'Villa Trenti e le altre aree sensibili della città devono tornare ad essere luoghi frequentati e sicuri, non zone percepite come abbandonate. Una città viva, curata e partecipata è anche una città più sicura. Vignola ha tutte le potenzialità per tornare ad essere pienamente fruibile e attrattiva, ma serve un cambio di passo deciso. Tante sono state le iniziative e proposte della minoranza in questi 5 anni per un maggiore controllo del territorio, il tutto riportato e riproposto nel programma elettorale a sostegno di Angelo Pasini'.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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