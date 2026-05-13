Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Castelfranco, ora il sindaco si accorge dell'emergenza sicurezza, ma i cittadini denunciano da anni'

'Castelfranco, ora il sindaco si accorge dell'emergenza sicurezza, ma i cittadini denunciano da anni'

'Appare singolare che esponenti della sinistra si accorgano solo oggi di una situazione ben nota da tempo e di un’illegalità profondamente radicata'

2 minuti di lettura

'Castelfranco è da decenni al centro di attività criminali. La sua posizione strategica tra due importanti poli economici come Modena e Bologna, ha reso il Comune una delle aree ad alta concentrazione criminale. Assistiamo in queste settimane a un’intensa attività del sindaco Giovanni Gargano nel tentativo di trovare soluzioni al crescente problema della sicurezza, che interessa il nostro territorio. Gli ultimi episodi criminali — culminati con cinque rapine compiute nel giro di poche ore ai danni di attività del centro storico e con l’ennesima aggressione a due ragazzini al parco — hanno fatto esplodere la rabbia di cittadini e commercianti, ormai esasperati da una situazione che viene denunciata da anni'. Così il gruppo Lega di Castelfranco Emilia.

'Per lungo tempo le richieste di maggiore controllo del territorio, di presidi fissi nelle ore notturne e di interventi concreti contro criminalità, spaccio e degrado urbano, sono rimaste inascoltate.

I commercianti hanno persino aderito ad una petizione promossa dal Lega e FDI, per chiedere più sicurezza nel centro storico, senza però ottenere un’adeguata considerazione da parte dell’amministrazione comunale. Per questo appare singolare, che esponenti della sinistra si accorgano solo oggi di una situazione ben nota da tempo e di un’illegalità profondamente radicata nel tessuto sociale del territorio - continua la Lega -.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La presenza di esponenti della ‘ndrangheta, della mafia, dei casalesi e della criminalità straniera in un’area tutto sommato contenuta, rende questa realtà particolarmente esplosiva. Oggi il sindaco corre ai ripari: scrive al Prefetto, coinvolge il segretario provinciale del PD, porta il caso in Parlamento e poi in Regione.  Da anni il centrodestra lancia l’allarme sul fenomeno delle gang, sulle piazze dello spaccio, sull’accoglienza indiscriminata e sulla necessità di maggiori controlli sul territorio. Segnalazioni e proposte che troppo spesso sono state sottovalutate o addirittura minimizzate. La realtà, purtroppo, ha presentato il conto. Oggi non è più possibile negare un’emergenza che i cittadini vivono quotidianamente sulla propria pelle. Invece di rivolgere accuse generiche al Governo, sarebbe più opportuno che il PD riconoscesse le proprie responsabilità e iniziasse a creare le condizioni per una collaborazione più stretta con le forze dell’ordine e con il Ministero dell’Interno. La sicurezza non può essere affrontata soltanto quando l’emergenza esplode sulle pagine della cronaca'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco, consegnata la cittadinanza onoraria a Gratteri. E lui rivendica la vittoria referendaria

Castelfranco, consegnata la cittadinanza onoraria a Gratteri. E lui rivendica la vittoria referendaria

Corti (Lega): 'Il Pd schiera Paradisi per coprire i fallimenti del sindaco Gargano. Copiate Ferrara'

Corti (Lega): 'Il Pd schiera Paradisi per coprire i fallimenti del sindaco Gargano. Copiate Ferrara'

Sicurezza, Paradisi (Pd) a La Pressa: 'Non ho detto colpa del Governo'. Ma ha detto 'Dal Governo fallimento su tutta la linea'

Sicurezza, Paradisi (Pd) a La Pressa: 'Non ho detto colpa del Governo'. Ma ha detto 'Dal Governo fallimento su tutta la linea'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Notte di furti a Castelfranco Emilia: cinque negozi derubati

Notte di furti a Castelfranco Emilia: cinque negozi derubati

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Articoli Recenti L'emorragia di infermieri non si ferma: all'Ausl altra raffica di dimissioni

L'emorragia di infermieri non si ferma: all'Ausl altra raffica di dimissioni

Petizione sanità PD: Paradisi avvertito un giorno prima, a cose fatte

Petizione sanità PD: Paradisi avvertito un giorno prima, a cose fatte

Sassuolo: controlli antidroga davanti alle scuole, il cane poliziotto scova hashish

Sassuolo: controlli antidroga davanti alle scuole, il cane poliziotto scova hashish

'Modena, festa dell'Unità al Parco Amendola: scelta imbarazzante'

'Modena, festa dell'Unità al Parco Amendola: scelta imbarazzante'