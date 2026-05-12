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Sassuolo: controlli antidroga davanti alle scuole, il cane poliziotto scova hashish

Sassuolo: controlli antidroga davanti alle scuole, il cane poliziotto scova hashish

Operazione dei Carabinieri con l'ausilio dell'Unità cinofila PL. Una dose rinvenuta sul marciapiede all'ingresso dell'ITI Volta

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Controlli con il cane antidroga Ector della Polizia Locale quelli messi a segno dai Carabinieri di Sassuolo all’orario di ingresso degli studenti, presso l’Istituto di Istruzione Secondaria “Alessandro Volta”, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale compagnia, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti in prossimità delle scuole.

L’attività, svolta a sorpresa nelle aree esterne degli istituti e lungo i percorsi abitualmente frequentati dagli studenti, ha consentito di rinvenire, sul marciapiede antistante la scuola, una dose di hashish del peso complessivo di circa 5 grammi, sottoposta a sequestro a carico di ignoti.

'L’operazione - sottolinea il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - rientra in una più ampia strategia preventiva volta a garantire sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile e a contrastare tempestivamente fenomeni di devianza, con particolare attenzione agli ambienti scolastici e ai nodi del trasporto pubblico frequentati quotidianamente da studenti e pendolari.

Analoghi servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane con controlli mirati, svolti anche mediante l’impiego di metal detector ed unità cinofile, finalizzati a prevenire l’introduzione di sostanze stupefacenti, armi od oggetti potenzialmente pericolosi all’interno o nelle immediate adiacenze degli istituti scolastici.

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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