Berardi e Laurienté, Sassuolo show: Milan al tappeto

Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Decisive per i neroverdi le reti in apertura dei due tempi, con Berardi al 5′ e Laurienté al 47′, intervallate dall’espulsione di Tomori che dopo venticinque minuti ha lasciato in inferiorità i suoi.

Il Sassuolo sblocca il parziale con il pallone perso nella propria trequarti da Jashari e girato da Thorstvedt a Laurienté, così per Berardi che col mancino a giro batte Maignan. Milan subito colpito e che poco dopo rischia di subire anche il raddoppio, sulla fuga di Nzola che impegna Maignan in tuffo. Prova a rispondere la squadra di Allegri, con il disimpegno sbagliato dal Sassuolo e Leão che dal limite dell’area calcia col mancino mancando di poco la porta di Turati.

Al 24′ arriva però l’episodio che favorisce il Sassuolo, con Tomori che da ammonito fa fallo su Laurienté costringendo Maresca a estrarre il secondo giallo all’indirizzo dell’inglese che lascia in dieci il Milan.

Svolta della gara, che il Sassuolo gestisce bene lungo tutto il primo tempo, al contrario dei rossoneri, impacciati e con poche soluzioni offensive.

Nella ripresa è ancora il Sassuolo ad approcciare meglio, siglando il raddoppio al 47′, grazie allo scambio tra Thorstvedt e Laurienté che porta il francese al tiro potente sul quale non può nulla Maignan. Allegri prova così a stravolgere il suo undici, con gli ingressi di Loftus-Cheek, Pulisic a Gimenez a dare una nuova impronta offensiva.

Il ritmo della gara resta però basso e questo favorisce gli emiliani, che vincendo consolidano così la loro posizione nella parte sinistra della classifica. Niente da fare per il Milan, mai pericoloso per tutto l’arco del secondo tempo e che non riesce a compiere il passo decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Turati 6; Walukiewicz 6, Idzes 6 (40′ pt Coulibaly 6), Muharemovic 6.5, Garcia 6.5; Koné 6.5, Matic 6 (1′ st Lipani 6), Thorstvedt 7; Berardi 7 (14′ st Volpato 6), Nzola 6.5 (39′ st Pinamonti sv), Laurienté 8 (39′ st Fadera sv). In panchina: Muric, Satalino, Zacchi, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Vranckx, Moro. Allenatore: Grosso 7.

MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Tomori 4.5, Gabbia 5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (14′ st Loftus-Cheek 5.5), Fofana 5.5 (14′ st Pulisic 5.5), Jashari 5 (21′ st Ricci 6), Rabiot 5.5, Estupinan 5; Nkunku 5.5 (1′ st Athekame 6), Leao 5.5 (14′ st Gimenez 6).

In panchina: Pittarella, Terracciano, Bartesaghi, De Winter; Füllkrug. Allenatore: Allegri 5.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.5.

RETI: 5′ pt Berardi; 2′ st Laurienté.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso al 24′ del primo tempo Tomori per somma di ammonizioni.

Ammoniti: Matic, Garcia, Volpato, Fadera, Ricci, Loftus-Cheek.

Angoli: 3-2 per il Milan.

Recupero: 3′; 4′.

Foto Italpress