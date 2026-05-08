Il Sassuolo cade sul campo del Torino: illude Thorstvedt

Sassuolo sconfitto in trasferta dal Torino.

Parte bene il Torino, che nel giro di un paio di minuti ha una doppia occasione con Njie: la prima su corner, sul quale l’attaccante granata svetta e colpisce il pallone che si infrange sulla traversa e poi sulla linea di porta, senza però entrare; sfortunato lo svedese, che un minuto più tardi schiaccia ancora di testa su cross dalla destra ma non è preciso nell’incornata che termina alta. Risponde così il Sassuolo, che al quarto d’ora tenta la conclusione dall’interno dell’area con Pinamonti che, a Paleari battuto, non centra la porta. Ritmo e occasioni per entrambe le squadre, lunghe e spregiudicate per buona parte della prima frazione.

I gol tutti nella ripresa: Lipani serve Thorstvedt che segna l'l'1-0 al 51' per il Sassuolo. Ma è un gol illusorio, Simeone pareggia di testa al 66' e dopo 5 minuti cross di Zapata, testa di Pedersen e gol della vittoria per il Torino. Granata a quota 44 punti in classifica, Sassuolo fermo a quota 49 e in 10a posizione.



Il tabellino

TORINO-SASSUOLO 2-1Reti: 51esimo Thorstvedt, 66esimo Simeone, 71esimo PedersenAmmonizioni: pt 37’ Lipani, st 6’ Marianucci, st 18' Prati, st 41' Thorstvedt, st 44' Nkounkou, st 45'+3' GineitisTorino (3–4-1-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro (st 13’ Pedersen), Prati (st 22' Ilkhan), Gineitis, Obrador (st 40’ Nkounkou); Vlasic; Njie (st 13’ Zapata), Simeone (st 40’ Kulenovic). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Adams, Casadei, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini. Allenatore: D’Aversa.Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Lipani (st 18’ Kone), Muharemovic, Doig (st 30' Garcia); Thorstvedt, atic (st 39' Bakola), Coulibaly; Volpato (st 18’ Berardi), Pinamonti (st 31' Nzola), Laurientè. A disposizione: Satalino, Zacchi, Romagna, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Pedro Felipe. Allenatore: Grosso.Foto Sassuolo calcio