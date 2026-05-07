Promozione, Castellarano, Vassere: 'Con la Sanmichelese non giocheremo per il pari'

Domenica 17 maggio ci sarà la finale playoff del girone B di Promozione Castellarano-Sanmichelese con i reggiani che avranno due risultati su tre in caso di parità al termine degli eventuali supplementari.

Luca Vassere, ds del Castellarano, parla di questa sfida più in generale della stagione dei reggiani.

Direttore, un secondo posto conquistato con le unghie. Che valore ha questo traguardo?

'L’estate scorsa siamo partiti con un obiettivo chiaro: la promozione, anche coi playoff. Se riusciremo a centrare il salto di categoria, l'annata 2025/26 andrà in archivio con un bilancio semplicemente straordinario. Siamo orgogliosi di quanto fatto finora'.

Il Medolla San Felice ha vinto il campionato con 76 punti. Erano davvero fuori portata?

'Fino a dicembre eravamo sostanzialmente alla pari. La differenza l'hanno fatta i loro innesti invernali: inserendo giocatori del calibro di Covili, Serroukh e Guidone hanno aggiunto quella qualità che ha permesso loro di scavare il solco decisivo. Complimenti a loro, ma noi siamo stati gli unici a tenere il passo'.

Qual è la forza principale di questo gruppo?

'L'equilibrio. Abbiamo la miglior difesa del girone con soli 19 gol subiti, segno di una grande solidità di squadra. Inoltre, siamo stati bravi a non disunirci quando l'infermeria ci ha tolto pedine importanti in attacco.

Il rammarico? Qualche punto di troppo lasciato per strada contro le ultime tre della classe'.

Avete giocato tutta la stagione a Scandiano per i lavori al 'Ferrarini'. È stato un handicap?

'In realtà no. Al 'Torelli' abbiamo vinto quasi sempre, è diventata la nostra seconda casa. Per quanto riguarda il nostro stadio, i lavori per il nuovo sintetico dovrebbero concludersi tra fine luglio e inizio agosto'.

Il 17 maggio la finale playoff proprio a Scandiano contro la Sanmichelese. Avrete due risultati su tre a disposizione: vi sentite favoriti?

'Assolutamente no. Il fatto di poter contare sul pareggio non deve farci abbassare la guardia. Sarà una battaglia che si deciderà sui dettagli. Sappiamo che superare la Sanmichelese è solo il primo passo: per l'Eccellenza servirà probabilmente vincere anche nei successivi playoff regionali, ma ora la testa è solo a questa partita'.

L'ultimo precedente con i sassolesi è un pesante 5-3 subito ad aprile. C'è il rischio di un contraccolpo psicologico?

'Temevo che quella sconfitta potesse intaccare il morale, invece la squadra ha reagito da grande gruppo. Siamo in forma smagliante, sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo carte importanti da giocare e molta consapevolezza nei nostri mezzi'.

Matteo Pierotti