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Modena in campo ad Avellino, ma il risultato non è importante

Modena in campo ad Avellino, ma il risultato non è importante

Per il Modena sarà una gara senza particolari motivi di interesse, anche se servirà a Sottil per sistemare alcuni dettagli in vista del playoff di martedì

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Canarini di scena ad Avellino nella tana dei lupi per l’ultimo turno della stagione regolare, in una gara il cui risultato, di fatto, interessa solo all’Avellino, ancora in piena corsa per l’ultimo posto utile nei playoff. Per il Modena sarà una gara senza particolari motivi di interesse, anche se servirà a Sottil per sistemare alcuni dettagli in vista del playoff di martedì 12 al Braglia, e magari per dare minutaggio a chi ha giocato un po’ di meno in questa stagione, e per fare rifiatare i titolari, preservandoli in chiave playoff. Gialli comunque chiamati a onorare l’impegno e a giocare con passione e determinazione per dare comunque un segnale al campionato.

I gialli hanno giocato in 12 occasioni ad Avellino: nei precedenti ci sono 8 vittorie dei lupi, 3 pareggi e 1 sola vittoria del Modena, il 12.4.1992: campionato di serie B, finì 2 a 1 per i gialli. Il Modena ha perso le ultime quattro partite consecutive disputate in Irpina, l’ultima delle quali il 12.9.2015, 2 a 0 per i lupi.

L’arrivo di Ballardini ha rivitalizzato la squadra, che sotto la gestione Biancolino era finita a ridosso della zona playout: nelle sue 12 gare alla guida dell’Avellino, Ballardini ha conquistato 18

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punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, portando la squadra in piena zona playoff e pronta a giocarsi l’ultimo posto utile.

Le convocazioni di Sottil risentono della necessità di preservare chi ha giocato di più in stagione, in vista del playoff di martedì 12, ore 18.45 al Braglia; tanti i giocatori a riposo e non convocati: fuori Pezzolato, Tonoli, Nieling, Zampano, e Zanimacchia per scelta tecnica in vista del playoff, ai quali si aggiungono Chichizola e Gerli, infortunati, e gli squalificati Ambrosino e Santoro; prima convocazione per il portiere Maran (classe 2008) e il difensore Guiyong (classe 2006), conferme per i giovani Arnaboldi, Fabbri, e Colpo; si rivedono anche Sersanti, Gliozzi e Defrel. Per l’undici iniziale in porta uno tra Laidani e Bagheria; dietro probabili Dellavalle, Adorni e Cauz; a centrocampo Beyuku, Wiafe, uno tra Arnaboldi e Nador, Pyythia, e uno tra Cotali e Imputato; davanti spazio a Mendes e forse a Colpo, per un Modena comunque competitivo e desideroso di fare la sua partita.

Arbitra la partita Di Marco di Ciampino, con il quale il Modena, nei 7 precedenti, ha 4 vittorie e 3 pareggi; con l’arbitro laziale, i lupi hanno 4 vittorie su 4 incroci.

Calcio di inizio

allo stadio Partenio-Lombardi alle ore 20.30 davanti alla solita schiera di tifosi canarini che non faranno mancare il loro solito apporto.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

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