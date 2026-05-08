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'Sanità Modena, petizione Pd è propaganda: l'unica soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou'

'Sanità Modena, petizione Pd è propaganda: l'unica soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou'

Maria Grazia Modena: 'I due nuovi Direttori generali stanno lavorando alacremente a un progetto che io ho presentato già un anno fa'

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'Sono totalmente d’accordo con la dichiarazione del nostro sindaco, Massimo Mezzetti, ieri alla tavola regionale sulla sanità della CGIL. Condivido in pieno lo slogan “occorre razionalizzare l’offerta e liberare risorse”. Sono d’accordo da più di un anno, era infatti il 2/2/2025, quando presentai in Consiglio Comunale una interrogazione urgente sullo stato dell’arte dell’unificazione degli ospedali modenesi Policlinico e Baggiovara'. Così, Maria Grazia Modena interviene sul tema della unificazione dei due ospedali.
'Come tappa significativa della storia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena il sito ufficiale riporta il 2017, anno che segna l’inizio dell’integrazione tra Ospedale di Baggiovara e Policlinico - ricorda la Modena -. Il primo gennaio 2019, in anticipo di un anno rispetto alle previsioni è nata la nuova Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, composta dall'Ospedale Civile di Baggiovara e dal Policlinico di Modena eppure nove anni dal 2017 sono molti e nulla è cambiato, si fanno esami e procedure simili nei due ospedali nelle varie chirurgie (5 di cui 3 realmente specialistiche), coronarografie e angioplastiche nelle 2 cardiologie di cui solo quella di Baggiovara è la referente per l’emergenza urgenza, al Policlinico sono soprattutto esami elettivi, 6 reparti di Medicina (ormai trasformati in geriatrie). E potrei continuare, ma dove sta il problema?
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Il problema è che la competizione è inevitabile, mentre bisognerebbe lavorare in sinergia. Si rischia l’inappropriatezza e chi la controlla? Ogni reparto dimette e chiede esami per il cosiddetto “follow-up”, esami che si accumulano, uniti a quelli che i vari Medici chiedono, in libera professione in intra o extra-moenia, ovviamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale. E così anche le liste d’attesa sono ingovernabili. L’unica vera soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou (mozione dalla mia lista presentata a maggio 2025 e approvata a quasi totale maggioranza, con l’astensione solo di FDI), su cui i due nuovi Direttori generali stanno lavorando alacremente. Ma prima ci vuole il coraggio, politico, di eliminare i doppioni. Non so, e l’ho già detto, cosa serva una petizione per rilanciare il SSN, a me sembra solo pura propaganda'.
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