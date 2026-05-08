'Sanità Modena, petizione Pd è propaganda: l'unica soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou'

'Sono totalmente d’accordo con la dichiarazione del nostro sindaco, Massimo Mezzetti, ieri alla tavola regionale sulla sanità della CGIL. Condivido in pieno lo slogan “occorre razionalizzare l’offerta e liberare risorse”. Sono d’accordo da più di un anno, era infatti il 2/2/2025, quando presentai in Consiglio Comunale una interrogazione urgente sullo stato dell’arte dell’unificazione degli ospedali modenesi Policlinico e Baggiovara'. Così, Maria Grazia Modena interviene sul tema della unificazione dei due ospedali.'Come tappa significativa della storia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena il sito ufficiale riporta il 2017, anno che segna l’inizio dell’integrazione tra Ospedale di Baggiovara e Policlinico - ricorda la Modena -. Il primo gennaio 2019, in anticipo di un anno rispetto alle previsioni è nata la nuova Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, composta dall'Ospedale Civile di Baggiovara e dal Policlinico di Modena eppure nove anni dal 2017 sono molti e nulla è cambiato, si fanno esami e procedure simili nei due ospedali nelle varie chirurgie (5 di cui 3 realmente specialistiche), coronarografie e angioplastiche nelle 2 cardiologie di cui solo quella di Baggiovara è la referente per l’emergenza urgenza, al Policlinico sono soprattutto esami elettivi, 6 reparti di Medicina (ormai trasformati in geriatrie). E potrei continuare, ma dove sta il problema?Il problema è che la competizione è inevitabile, mentre bisognerebbe lavorare in sinergia. Si rischia l’inappropriatezza e chi la controlla? Ogni reparto dimette e chiede esami per il cosiddetto “follow-up”, esami che si accumulano, uniti a quelli che i vari Medici chiedono, in libera professione in intra o extra-moenia, ovviamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale. E così anche le liste d’attesa sono ingovernabili. L’unica vera soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou (mozione dalla mia lista presentata a maggio 2025 e approvata a quasi totale maggioranza, con l’astensione solo di FDI), su cui i due nuovi Direttori generali stanno lavorando alacremente. Ma prima ci vuole il coraggio, politico, di eliminare i doppioni. Non so, e l’ho già detto, cosa serva una petizione per rilanciare il SSN, a me sembra solo pura propaganda'.