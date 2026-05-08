'Sanità Modena, petizione Pd è propaganda: l'unica soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou'

'Come tappa significativa della storia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena il sito ufficiale riporta il 2017, anno che segna l’inizio dell’integrazione tra Ospedale di Baggiovara e Policlinico - ricorda la Modena -. Il primo gennaio 2019, in anticipo di un anno rispetto alle previsioni è nata la nuova Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, composta dall'Ospedale Civile di Baggiovara e dal Policlinico di Modena eppure nove anni dal 2017 sono molti e nulla è cambiato, si fanno esami e procedure simili nei due ospedali nelle varie chirurgie (5 di cui 3 realmente specialistiche), coronarografie e angioplastiche nelle 2 cardiologie di cui solo quella di Baggiovara è la referente per l’emergenza urgenza, al Policlinico sono soprattutto esami elettivi, 6 reparti di Medicina (ormai trasformati in geriatrie). E potrei continuare, ma dove sta il problema?
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