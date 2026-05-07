Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Sanità Modena, ridicola la petizione Pd: chi ha tagliato e chiuso presidi in questi anni?'

'Sanità Modena, ridicola la petizione Pd: chi ha tagliato e chiuso presidi in questi anni?'

Boni (Lega): 'Prima di lanciare petizioni, il PD dovrebbe assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto e dare spiegazioni ai cittadini'

2 minuti di lettura

'Apprendiamo della nuova petizione promossa dal PD modenese dal titolo “Salviamo la sanità pubblica”. Un’iniziativa che lascia francamente sconcertati, soprattutto perché arriva da chi ha governato la sanità regionale negli ultimi anni ed è direttamente responsabile delle scelte che hanno portato alla situazione attuale. I modenesi vivono ogni giorno le difficoltà di un sistema sanitario sempre più in affanno: liste d’attesa interminabili, Pronto Soccorso congestionati, carenza di personale, servizi territoriali ridotti e professionisti che abbandonano il pubblico perché stanchi, stressati e demotivati. Viene spontaneo chiedersi: chi ha chiuso ospedali e ridimensionato servizi nelle province? Chi ha deciso di moltiplicare i CAU anche accanto ai Pronto Soccorso, senza risolvere i problemi strutturali dell’emergenza-urgenza? Chi ha gestito negli anni risorse e investimenti senza riuscire a migliorare concretamente i servizi per i cittadini?' A intervenire è Lodovica Boni, referente Lega di Castelfranco.

'Oggi il PD parla di “patto di fiducia”. Ma la fiducia si conquista con i risultati, non con gli slogan. La fiducia viene meno quando un cittadino aspetta mesi per una visita specialistica. Quando trascorre ore in attesa al CAU e poi deve comunque rivolgersi al Pronto Soccorso. Quando TAC e PET sul territorio funzionano a orario ridotto. Quando medici e infermieri vengono lasciati soli a fronteggiare carichi di lavoro sempre più pesanti - chiude la Boni -. La verità è che la crisi della sanità pubblica non nasce oggi, ma è il risultato di anni di scelte sbagliate, mancanza di programmazione e gestione inefficiente. Prima di lanciare petizioni, il PD dovrebbe assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto e spiegare ai cittadini perché, dopo anni di governo della Regione, ci troviamo in questa situazione'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sottil: 'Onoriamo l'ultima gara a testa alta, ma la vera partita sarà martedì'

Sottil: 'Onoriamo l'ultima gara a testa alta, ma la vera partita sarà martedì'

'Caro Lanzi, innegabile che il Superbonus 110% abbia dopato il mercato'

'Caro Lanzi, innegabile che il Superbonus 110% abbia dopato il mercato'

Modena, petizione Pd sulla sanità: il segretario Paradisi non ne sapeva nulla. Una raccolta di... visibilità

Modena, petizione Pd sulla sanità: il segretario Paradisi non ne sapeva nulla. Una raccolta di... visibilità

Pd Modena, ecco la nuova segreteria: dentro anche Giuditta Pini, Francesca Maletti e Alberto Bellelli

Pd Modena, ecco la nuova segreteria: dentro anche Giuditta Pini, Francesca Maletti e Alberto Bellelli

No a Consiglio in carcere: da maggioranza nuovo attacco all'Amministrazione Penitenziaria: 'Divieto immotivato'

No a Consiglio in carcere: da maggioranza nuovo attacco all'Amministrazione Penitenziaria: 'Divieto immotivato'

'Caro Pd, la regionalizzazione della Sanità è direttamente proporzionale al suo declino'

'Caro Pd, la regionalizzazione della Sanità è direttamente proporzionale al suo declino'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Articoli Recenti 'Casa, la certezza di liberare gli immobili, garanzia per i proprietari e scossa al mercato'

'Casa, la certezza di liberare gli immobili, garanzia per i proprietari e scossa al mercato'

Modena, Mezzetti: 'Sanità, se non vogliamo tagliare, dobbiamo riorganizzare l'offerta'

Modena, Mezzetti: 'Sanità, se non vogliamo tagliare, dobbiamo riorganizzare l'offerta'

Truffe Superbonus: il M5S Modena difende la misura e attacca la stampa

Truffe Superbonus: il M5S Modena difende la misura e attacca la stampa

'Referendum Seta, biasimo a chi ha tentato di boicottare questo sano atto di democrazia'

'Referendum Seta, biasimo a chi ha tentato di boicottare questo sano atto di democrazia'