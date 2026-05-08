Terza categoria Modena, poche defezioni e ci sono già due squadre nuove

Facciamo il punto sulle squadre modenesi che parteciperanno al prossimo campionato di Terza categoria a Modena.

Rinunce

Saranno poche. Si pensava alla Fides Panzano e alla Forese Nord, squadre che hanno terminato la stagione con un numeri imbarazzanti (uno solo dato: la Fides ha subito 107 gol, la Forese un po' meno, 100...) ma entrambe la faranno. La Forese Nord sicuro perché ha già ufficializzato il nuovo mister, Lugari ex Cognentese, ma sarà al via anche la Fides Panzano. E' praticamente ufficiale invece la chiusura del Terre di Castelnuovo di Montale (ex Atlketic Palafitta), come ci conferma il loro mister Tommaso Elia: 'Dopo 3 anni intensi si chiude il mio percorso con la società Terre di Castelnuovo U23, un'esperienza importante condivisa con persone serie e professionali, con cui si è creato un legame che va oltre il calcio. Un grazie speciale ai ragazzi, protagonisti di un cammino straordinario, arrivato a un passo dalla promozione in seconda categoria già al secondo anno. Per la prossima stagione, attenderò la fine dei campionati per valutare la possibilità di prendermi un anno sabbatico dopo 14 anni consecutivi in panchina. Resta però la forza di un gruppo di 14-15 ragazzi pronti, eventualmente, a seguirmi in qualsiasi nuovo progetto'.

In dubbio

Al via ci sarà anche il Manzolino e il Castelfranco nonostante stagioni, diciamo così, un po' travagliate. Poi per quanto riguarda le altre modenesi, non si registrano, per ora altre defezioni.

Non sappiamo se il Real Maranello proseguirà anche in Terza: domenica si gioca il ritorno dei playout contro il Real Dragone (andata 1-1), se dovesse retrocedere, vedremo cosa decideranno i (pochi) dirigenti rimasti. Il Castelfranco, come detto, sembrava in bilico, ma la società ha smentito subito la cosa. Poi bisognerà vedere cosa farà la Vignolese (quest'anno ultima...) se non riuscirà ad assicurarsi il bando per la gestione del Caduti di Superga, ma l'iscrizione non sembra in pericolo. Il Gaggio, poi, non ha ancora comunicato quali saranno i programmi futuri.

Le nuove

Una è già certa, l'United Castelfranco di Marco Ghidini, fratello del più “famoso” Alessandro del Terre di Castelli, forse il miglior ds in circolazione nonostante la giovane età (andatevi a vedere i risultati degli ultimi anni...). Un'altra è praticamente ufficiale, la Mirandolese U21, ovvero la seconda squadra della Mirandolese di Prima categoria. Al via invece non ci sarà la Massese: l'assessore allo sport di Finale Fiorenzo Gatto ci ha provato in questi mesi a far tornare il calcio a Massa Finalese, ma non c'è riuscito, troppo poche le forze a disposizione.

Non ci sarà nemmeno la Pro Patria San Felice, idea nata e morta subito.

Matteo Pierotti