Modena sconfitto ad Avellino, il campionato si chiude così, ora testa ai play-off

Chiude il campionato con una sconfitta e al sesto posto in classifica il Modena. I gialloblù affronteranno in casa martedì 12 maggio nel preliminare la Juve Stabia.

Nei primi venti minuti da registrare due tentativi degli attaccanti gialloblù, prima Mendes poi Gliozzi colpiscono di testa senza trovare la porta. Al 30’ il primo squillo dell’Avellino, Russo entra in area sulla destra e mette dentro un tiro cross insidioso, la palla esce di poco senza deviazioni. I padroni di casa passano al 44’, Missori arriva sul fondo e mette dentro un cross insidioso, Bagheria smanaccia male e la palla si infila in rete.

Nella ripresa l’Avellino insiste a caccia del raddoppio, Enrici e Missori ci provano dalla distanza senza impensierire Bagheria. Mister Sottil al 28’ inserisce il modenese Fabbri: è il primo classe 2009 a fare il suo debutto in Serie BKT. Al 38’ Palumbo incorna di testa, Bagheria vola e alza la palla sulla traversa. Nel recupero un altro intervento prodigioso del portiere canarino, la partita si chiude sull’1-0.



Il tavellino

AVELLINO: Iannarilli, Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori, Sounas, Palmiero, Besaggio (46’ st Kumi), Russo (43’ st Sgarbi), Insigne (31’ st Palumbo), Patierno (44’ st Biasci). Allenatore: Ballardini.A disposizione: Daffara, Sassi, Tutino, Pandolfi, D’Andrea, Armellino, Le Borgne, Volpe.MODENA: Bagheria, Dellavalle, Adorni, Cauz (17’ st Beyuku), Imputato, Wiafe (28’ st Fabbri), Arnaboldi, Pyyhtia (1’ st Sersanti), Cotali, Mendes (34’ st De Luca), Gliozzi (1’ st Defrel). Allenatore: Sottil.A disposizione: Maran, Laidani, Massolin, Nador, Colpo, Guiyong.Marcatori: 44’ pt aut. Bagheria (M).Ammoniti: 13’ pt Pyyhtia (M), 5’ st Izzo (A).