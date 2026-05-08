Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena sconfitto ad Avellino, il campionato si chiude così, ora testa ai play-off

Modena sconfitto ad Avellino, il campionato si chiude così, ora testa ai play-off

1-0 al Partenio. Martedì preliminare di play-off contro Juve Stabia

1 minuto di lettura

Chiude il campionato con una sconfitta e al sesto posto in classifica il Modena. I gialloblù affronteranno in casa martedì 12 maggio nel preliminare la Juve Stabia.
Nei primi venti minuti da registrare due tentativi degli attaccanti gialloblù, prima Mendes poi Gliozzi colpiscono di testa senza trovare la porta. Al 30’ il primo squillo dell’Avellino, Russo entra in area sulla destra e mette dentro un tiro cross insidioso, la palla esce di poco senza deviazioni. I padroni di casa passano al 44’, Missori arriva sul fondo e mette dentro un cross insidioso, Bagheria smanaccia male e la palla si infila in rete.
Nella ripresa l’Avellino insiste a caccia del raddoppio, Enrici e Missori ci provano dalla distanza senza impensierire Bagheria. Mister Sottil al 28’ inserisce il modenese Fabbri: è il primo classe 2009 a fare il suo debutto in Serie BKT. Al 38’ Palumbo incorna di testa, Bagheria vola e alza la palla sulla traversa. Nel recupero un altro intervento prodigioso del portiere canarino, la partita si chiude sull’1-0.

Il tavellino

AVELLINO: Iannarilli, Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori, Sounas, Palmiero, Besaggio (46’ st Kumi), Russo (43’ st Sgarbi), Insigne (31’ st Palumbo), Patierno (44’ st Biasci). Allenatore: Ballardini.
A disposizione: Daffara, Sassi, Tutino, Pandolfi, D’Andrea, Armellino, Le Borgne, Volpe.
MODENA: Bagheria, Dellavalle, Adorni, Cauz (17’ st Beyuku), Imputato, Wiafe (28’ st Fabbri), Arnaboldi, Pyyhtia (1’ st Sersanti), Cotali, Mendes (34’ st De Luca), Gliozzi (1’ st Defrel). Allenatore: Sottil.
A disposizione: Maran, Laidani, Massolin, Nador, Colpo, Guiyong.
Marcatori: 44’ pt aut. Bagheria (M).
Ammoniti: 13’ pt Pyyhtia (M), 5’ st Izzo (A).

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Terza categoria Modena, poche defezioni e ci sono già due squadre nuove

Terza categoria Modena, poche defezioni e ci sono già due squadre nuove

'Sanità Modena, petizione Pd è propaganda: l'unica soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou'

'Sanità Modena, petizione Pd è propaganda: l'unica soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou'

Modena, istituto Ramazzini lasciato al degrado: 'Un anno di rimpalli, indire assemblea pubblica'

Modena, istituto Ramazzini lasciato al degrado: 'Un anno di rimpalli, indire assemblea pubblica'

Sanità Modena, Mezzetti: 'I bisogni crescono a ritmo più sostenuto delle risorse'

Sanità Modena, Mezzetti: 'I bisogni crescono a ritmo più sostenuto delle risorse'

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Caro carburante a Modena: ora la benzina costa quasi come il diesel

Caro carburante a Modena: ora la benzina costa quasi come il diesel

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena in campo ad Avellino, ma il risultato non è importante

Modena in campo ad Avellino, ma il risultato non è importante

Promozione, Castellarano, Vassere: 'Con la Sanmichelese non giocheremo per il pari'

Promozione, Castellarano, Vassere: 'Con la Sanmichelese non giocheremo per il pari'

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Sottil: 'Onoriamo l'ultima gara a testa alta, ma la vera partita sarà martedì'

Sottil: 'Onoriamo l'ultima gara a testa alta, ma la vera partita sarà martedì'