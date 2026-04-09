Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano

Sono da poco passate le 9 quando Lewis Hamilton esce dal box sulla SF-26. E' un giorno di test per la Ferrari sul tracciato di casa a Fiorano, circuito che proprio ieri 8 aprile ha compiuto 53 anni da quando è stato realizzato nel lontano 1972.

Tornando al test, i tecnici della rossa in questa lunga pausa di aprile dovuta all'instabilità nei paesi del Golfo, zona in cui si sarebbero dovuti tenere i gran premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita poi saltati per il conflitto in Iran, ne hanno voluto approfittare per percorrere km fra i circuiti del Mugello, Fiorano e prossimamente a Monza con un filming day di 200km il 22 aprile. Vari test su più fronti per la rossa, ma è nella mattina di giovedì 9 aprile che l'SF-26 è ritornata a casa dopo il debutto dello scorso gennaio.

Al volante “Hammer Time”, che dopo un paio di giri di installazione in cui ha anche salutato i tifosi presenti, a iniziato a martellare giro dopo giro sia su pista asciutta che bagnata, provando le nuove mescole degli pneumatici per questo test Pirelli in programma anche nella giornata di venerdì 10 aprile. Test che per tutta la mattina Hamilton ha alternato con varie sessioni di giri, su pista bagnata artificialmente. E come sempre non è mancato il popolo della rossa, con i tanti tifosi corsi a supporto della Scuderia con bandiere e striscioni. Prossimo gran premio in programma a Miami il 3 maggio.

Marco Amendola

Foto La Pressa