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Due piazze di Modena, scontri tra i Centri sociali e Forza Nuova: interviene la Polizia

Due piazze di Modena, scontri tra i Centri sociali e Forza Nuova: interviene la Polizia
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Due piazze di Modena, scontri tra i Centri sociali e Forza Nuova: interviene la Polizia

Il raduno di Forza Nuova era già finito quanto intorno alle 22 sono iniziati gli scontri: un gruppo di esponenti di centri sociali inveisce a distanza provocando una reazione da parte di Forza Nuova. La Polizia respinge il fronte antagonista che reagisce contro gli agenti. Un esponente di Forza Nuova tenta una aggressione ma viene bloccato

3 minuti di lettura
Finisce nel peggiore dei modi, proprio nel momento in cui anche il presidio di Forza Nuova era giunto al termine, la serata di Modena con la doppia manifestazione di Forza Nuova e delle forze di centrosinistra e sinistra a 5 giorni dalla strage di via Emilia centro.

Dopo la manifestazione delle 18.30 in viale Aldo Moro, è stata Forza Nuova a riunirsi sotto la guida di Roberto Fiore e Luca Castellini su viale delle Rimembranze davanti al monumento ai caduti. 'Modena è modello di una città distrutta dall'immigrazione, favorita dalla sinistra e con un centrodestra che non ha fatto nulla per contrastare questa situazione - ha detto Fiore -. La nostra proposta? Stop ai flussi migratori che anche con il governo Meloni hanno portato 350.000 stranieri in più, fuori dall'Italia gli immigrati che delinquono, incentivare il rientro degli italiani emigrati all'estero e, sul livello locale, ora anche a Modena, passeggiate per la sicurezza. Per riappropriarci di spazi occupati dalla delinquenza'. Da Fiore anche un accenno all'accusa di fascismo lanciata dall'Anpi poco prima: 'Oggi l'antifascismo non c'è più, ma c'è la mafia che è cresciuta ed è radicata anche a Modena. Un tempo c'era un signore che si chiamava il prefetto di ferro che aveva azzerato la mafia.
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In questo senso ho più simpatia per il fascismo che per la mafia'. Fiore si dichiara poi pro Palestina, pro Flottilla, e contro Israele.
Il raduno di Forza Nuova era già finito quanto intorno alle 22 è avvenuto lo scontro tra i due fronti, arginato dalla Polizia alla presenza del questore. Un gruppo vicino ai Centri sociali ha iniziato a offendere i manifestanti di Forza Nuova a distanza, lungo il viale. A quel punto un gruppo al presidio di Forza Nuova scatta verso il gruppo che inveisce contro di loro.

Le unità anti sommossa della Polizia si muovono sia per bloccare gli esponenti di Forza Nuova sia in direzione del gruppo di antagonisti che continuano ad inveire: 'Non vogliamo fascisti a Modena, non vogliamo Forza Nuova a Modena e via ancne la Polizia che li difende. Siano noi antifascisti da mdifendere'. La Polizia preme è fa arretrare fisicamente il gruppo sedicente antifascista tentando di creare una distanza tra loro ed il gruppo di Forza Nuova che contestualmente preme alle spalle del cordone di Polizia. A quel punto un esponente si fa strada e su scaglia contro il fronte antagonista di sinistra.
Braccato subito dalla Polizia, viene allontanato e identificato. Gli esponenti di Forza Nuova a quel punto, osservano da lontano. Il gruppo di sinistra antagonista continua a gridare minacciando denunce anche alla Polizia, molti bestemmiano infafcendo le frasi contro Forza Nuova e gli agenti ancora schierarati in tenuta antisommossa.. Il gruppo di Forza Nuova viene invitato ad allontanarsi. Cosi avviene. Molti, come Fiore e Castellini, non sono di Modena. Se ne vanno con le auto posteggiate sul viale per una ora almeno interdetto al traffico. 'Via via la Polizia, cantano i centri sociali che si dirigono a quel punto loro al monumento ai caduti, dove chiudono la serata a cavalcioni delle statue e seduti sui marmi del monumento' .
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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