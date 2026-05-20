Due piazze di Modena, scontri tra i Centri sociali e Forza Nuova: interviene la Polizia

Dopo la manifestazione delle 18.30 in viale Aldo Moro, è stata Forza Nuova a riunirsi sotto la guida di Roberto Fiore e Luca Castellini su viale delle Rimembranze davanti al monumento ai caduti. 'Modena è modello di una città distrutta dall'immigrazione, favorita dalla sinistra e con un centrodestra che non ha fatto nulla per contrastare questa situazione - ha detto Fiore -. La nostra proposta? Stop ai flussi migratori che anche con il governo Meloni hanno portato 350.000 stranieri in più, fuori dall'Italia gli immigrati che delinquono, incentivare il rientro degli italiani emigrati all'estero e, sul livello locale, ora anche a Modena, passeggiate per la sicurezza. Per riappropriarci di spazi occupati dalla delinquenza'. Da Fiore anche un accenno all'accusa di fascismo lanciata dall'Anpi poco prima: 'Oggi l'antifascismo non c'è più, ma c'è la mafia che è cresciuta ed è radicata anche a Modena. Un tempo c'era un signore che si chiamava il prefetto di ferro che aveva azzerato la mafia.
Il raduno di Forza Nuova era già finito quanto intorno alle 22 è avvenuto lo scontro tra i due fronti, arginato dalla Polizia alla presenza del questore. Un gruppo vicino ai Centri sociali ha iniziato a offendere i manifestanti di Forza Nuova a distanza, lungo il viale. A quel punto un gruppo al presidio di Forza Nuova scatta verso il gruppo che inveisce contro di loro.
Le unità anti sommossa della Polizia si muovono sia per bloccare gli esponenti di Forza Nuova sia in direzione del gruppo di antagonisti che continuano ad inveire: 'Non vogliamo fascisti a Modena, non vogliamo Forza Nuova a Modena e via ancne la Polizia che li difende. Siano noi antifascisti da mdifendere'. La Polizia preme è fa arretrare fisicamente il gruppo sedicente antifascista tentando di creare una distanza tra loro ed il gruppo di Forza Nuova che contestualmente preme alle spalle del cordone di Polizia. A quel punto un esponente si fa strada e su scaglia contro il fronte antagonista di sinistra.