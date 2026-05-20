Finisce tra cori e bandiere comuniste, della Cgil e della Palestina la manifestazione promossa dal Pd in largo Aldo Moro a Modena, a quattro giorni dalla strage di via Emilia. Il presidio, convocato per protestare contro la manifestazione che si terrà in serata di Forza Nuova, ha visto la presenza, oltre che del Pd, di Movimento 5 Stelle, Avs, Rifondazione Comunista, Cgil, Arci, Modena per la Pace, Anpi. Contesta anche la scelta delle autorità di non vietarla.
Sul palco il vicesegretario provinciale Pd Diego Lenzini, Lorenzo Casadei del M5S, Antonio Lo Fiego di Avs, il segretario Cgil Alessandro De Nicola e il presidente Anpi Vanni Bulgarelli. Proprio da Bulgarelli è arrivato l'attacco più forte a Forza Nuova: ‘Via le canaglie fasciste’, davanti alle circa 400 persone presenti. Assente il sindaco Massimo Mezzetti.
'Noi oggi diciamo che qua Forza Nuova non è benvenuta - ha detto Lenzini -. Voi che 5 anni fa avete assaltato la sede della Cgil e le istituzioni democratiche e voi che pensate che se ci fosse Lui le cose andrebbero meglio. Non accettiamo chi usa il dolore per creare consenso. Modena è ferita e affranta e un pensiero va alle vittime. Sabato abbiamo visto cittadini e medici in borghese salvare le persone e il nostro sistema di pronto intervento attivarsi immediatamente. Sabato abbiamo visto modenesi, indipendentemente dalle origini, attivarsi per fermare l'autore di quell'atto folle. Io ringrazio le istituzioni che si sono dimostrate vicine alla città in un abbraccio. Un messaggio lanciato dal presidente Meloni e che evidentemente Fdi Modena non ha raccolto decidendo di non partecipare alla grande manifestazione di domenica sera'.
Strage di Modena, Pd, M5S, Rifondazione, Cgil e Anpi in piazza: ‘Via le canaglie fasciste’
Sul palco il vicesegretario provinciale Pd Diego Lenzini, Lorenzo Casadei del M5S, il segretario Cgil Alessandro De Nicola e il presidente Anpi Vanni Bulgarelli
Finisce tra cori e bandiere comuniste, della Cgil e della Palestina la manifestazione promossa dal Pd in largo Aldo Moro a Modena, a quattro giorni dalla strage di via Emilia. Il presidio, convocato per protestare contro la manifestazione che si terrà in serata di Forza Nuova, ha visto la presenza, oltre che del Pd, di Movimento 5 Stelle, Avs, Rifondazione Comunista, Cgil, Arci, Modena per la Pace, Anpi. Contesta anche la scelta delle autorità di non vietarla.
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