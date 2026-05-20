Il sindaco Massimo Mezzetti, con il prefetto Fabrizia Triolo, è andato oggi all'ospedale di Baggiovara per portare un saluto alla donna tedesca rimasta gravemente ferita sabato pomeriggio e che ha perso le gambe nella strage.
La signora è assistita dalla sorella, arrivata in Italia dopo il fatto. Sindaco e prefetto hanno potuto contare sulla competenza di una operatrice socio sanitaria che ha tradotto dal tedesco dando così la possibilità di conversare, seppur brevemente.
'Ho trovato una persona con una straordinaria serenità, forza d'animo e compostezza – ha detto il sindaco all'uscita – sia lei che la sorella ci hanno tenuto a ringraziare sia l'ospedale di Baggiovara e la grande efficienza del sistema sanitario della città. La sorella ci ha detto che ha sentito forte la vicinanza dei modenesi, ad esempio la sera quando rientrava in albergo. Io mi sono sentito addirittura in imbarazzo di fronte a questi ringraziamenti perché non posso nascondere di aver vissuto questo momento anche con un certo senso di colpa di fronte a lei che mi parlava in quel modo, nonostante quello che le è accaduto'.
Strage di Modena, il sindaco Mezzetti ha incontrato la donna tedesca che ha perso le gambe
'Non posso nascondere di aver vissuto questo momento anche con senso di colpa di fronte a lei che mi ringraziava, nonostante quello che le è accaduto'
Il sindaco Massimo Mezzetti, con il prefetto Fabrizia Triolo, è andato oggi all'ospedale di Baggiovara per portare un saluto alla donna tedesca rimasta gravemente ferita sabato pomeriggio e che ha perso le gambe nella strage.
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