Due i pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna, un uomo di 55 anni e una donna di 55 anni. Per entrambi le condizioni cliniche, seppur complesse, lentamente migliorano. Continuano ad essere costantemente monitorate le evoluzioni e le prognosi restano ancora riservate. Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'ospedale Civile di Baggiovara la donna tedesca di 69 anni continua nel suo percorso lieve ma costante di miglioramento che rafforza la possibilità nei prossimi giorni di rientro in patria. La donna di 53 anni resta sempre in un quadro di gravità, presenta condizioni cliniche stabili che tuttavia non consentono ancora di sciogliere la prognosi. Per il paziente di 59 anni, con trauma cranio facciale, il quadro stabile e il miglioramento delle condizioni cliniche hanno consentito la dimissione nel tardo pomeriggio di ieri.
Strage di Modena, resta in prognosi riservata la 53enne più grave
La donna tedesca di 69 anni continua nel suo percorso lieve ma costante di miglioramento
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