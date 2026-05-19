La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento, dunque, 'gli vengono contestate solo le lesioni gravissime'.
Intanto emergono non solo le mail all'università contro i cristiani: 'Salim el Koudri ha contattato basi Nato per chiedere com'è il menu e per informarsi su come sarebbe arruolarsi'. In uno dei suoi account sui social 'attacca quelli che fanno soldi immeritatamente, c'è un post contro Chiara Ferragni, ma sono tutte cose che non segnano un percorso logico dentro cui trovare spiegazione, ma che dimostrano il vero disagio che lo attraversava'. Lo dice sempre Fausto Giannelli.
Strage di Modena, per El Koudri la procura non chiede l'aggravante di terrorismo e odio razziale
Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell'udienza di convalida
La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Lo riferisce il legale Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento, dunque, 'gli vengono contestate solo le lesioni gravissime'.
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