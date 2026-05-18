Da oggi, lunedì 18 maggio e fino a venerdì 5 giugno, resterà chiusa la tangenziale di Modena direzione Bologna e sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 via Finzi con rientro allo svincolo 6 via Nonantola: interdetto alla circolazione lo svincolo n.7 sia in ingresso che in uscita. I tecnici Anas stanno infatti predisponendo l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti, un cantiere che già oggi ha mandato in tilt la viabilità in città.
'Per poter garantire la sicurezza sia del traffico che delle maestranze i lavori dovranno essere eseguiti in completa assenza di traffico e, per contrarre quanto più possibile i tempi di esecuzione, si lavorerà h24, eseguendo in orario notturno le fasi di lavoro che lo consentono, mentre altre possono essere svolte esclusivamente in orario diurno - spiega Anas -. Gli interventi, con un investimento di 700 mila euro, sono necessari per elevare i livelli di sicurezza e impatto sul territorio e sono state pianificate contemperando le esigenze di rapidità di esecuzione con le valutazioni del sistema trasportistico locale. Il provvedimento di temporanea interdizione è stato preventivamente coordinato e concordato con le autorità di gestione del territorio in ambito di incontri promossi dalla Prefettura di Modena'.
Modena, tangenziale chiusa tra le uscite 8 e 6 per tre settimane: già oggi viabilità in tilt
Per i lavori di installazione da parte di Anas delle nuove barriere fonoassorbenti: intervento da 700mila euro
Da oggi, lunedì 18 maggio e fino a venerdì 5 giugno, resterà chiusa la tangenziale di Modena direzione Bologna e sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 via Finzi con rientro allo svincolo 6 via Nonantola: interdetto alla circolazione lo svincolo n.7 sia in ingresso che in uscita. I tecnici Anas stanno infatti predisponendo l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti, un cantiere che già oggi ha mandato in tilt la viabilità in città.
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