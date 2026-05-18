Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Strage a Modena, in lieve miglioramento i ricoverati: una dei feriti è Biestek Bozena e lavora al mercato Albinelli

Strage a Modena, in lieve miglioramento i ricoverati: una dei feriti è Biestek Bozena e lavora al mercato Albinelli

E la donna di 69 anni, tedesca che ha subito l'amputazione degli arti inferiori, pur in un quadro di gravità complessivo, presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccarla dai supporti ventilatori

2 minuti di lettura
I due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in rianimazione in condizioni stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e in prognosi riservata. L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi è stabile, non più in immediato pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Questo il bollettino sanitario odierno rispetto ai feriti nella strage compiuta sabato a Modena da Salim El Koudri.

 

Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): la donna di 69, di origine tedesca, che ha subito l'amputazione degli arti inferiori, pur in un quadro di gravità complessivo, presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccare la paziente dai supporti ventilatori ed è pertanto in respiro spontaneo; la donna di 53 anni, sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile. Per entrambe la prognosi resta riservata. Il paziente di 59 anni, con trauma facciale, nel confermare la prognosi già comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Dopo avere ricevuto, ieri, la visita del Presidente della Repubblica e della Presidente del Consiglio, ha incontrato questa mattina i giornalisti, raccontando il proprio vissuto.

Intanto Il Mercato Albinelli comunica che una delle donne coinvolte nella tragedia è la signora Biestek Bozena di origini polacche, attualmente dipendente del banco Boutique del Formaggio di Davide Zaccarini e operativa al Mercato da oltre 20 anni. Si tratta purtroppo della prima persona investita mentre era a bordo della sua bicicletta e ora ricoverata presso l’ospedale di Baggiovara.
'Il Cda del Mercato, col Presidente Andrea Solieri, il Direttore Sergio Romagnoli, Davide Zaccarini e tutti i colleghi del Mercato, sono vicini a Bozena e alla sua famiglia, in questo momento di estrema difficoltà e si augurano che la collega possa rimettersi al più presto'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Strage di Modena, spuntano le mail di Salim a Unimore: 'Bastardi cristiani di me... Il vostro Gesù lo brucio'

Strage di Modena, spuntano le mail di Salim a Unimore: 'Bastardi cristiani di me... Il vostro Gesù lo brucio'

Strage di Modena, gli abbracci invocati dalle istituzioni non servono, quando la gente viene falciata in strada

Strage di Modena, gli abbracci invocati dalle istituzioni non servono, quando la gente viene falciata in strada

Ermanno Muccini, ferito nella strage di Modena: 'L'auto ha aspettato il verde poi è partita a folle velocità'

Ermanno Muccini, ferito nella strage di Modena: 'L'auto ha aspettato il verde poi è partita a folle velocità'

Osama e Mohamed: 'Cosi, aiutando Luca, abbiamo neutralizzato Salim'

Osama e Mohamed: 'Cosi, aiutando Luca, abbiamo neutralizzato Salim'

Modena, una marea in piazza Grande risponde all'appello all'unità di Mezzetti all'indomani della strage

Modena, una marea in piazza Grande risponde all'appello all'unità di Mezzetti all'indomani della strage

Strage di Modena, il vescovo Castellucci: 'Nei cuori di tutti abitino sentimenti di pace e il rispetto reciproco'

Strage di Modena, il vescovo Castellucci: 'Nei cuori di tutti abitino sentimenti di pace e il rispetto reciproco'

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
Articoli più Letti Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Strage di Modena, Luca Signorelli: 'Ho fatto vedere che l'Italia non è morta'

Strage di Modena, Luca Signorelli: 'Ho fatto vedere che l'Italia non è morta'

Strage di Modena, il M5S: 'La sicurezza non sia terreno di propaganda'

Strage di Modena, il M5S: 'La sicurezza non sia terreno di propaganda'

Strage di Modena, il bollettino sanitario delle 16: stabili le condizioni dei feriti più gravi

Strage di Modena, il bollettino sanitario delle 16: stabili le condizioni dei feriti più gravi

Mattarella e Meloni a Modena: 'Segno importante di vicinanza sia ai pazienti che ai sanitari'

Mattarella e Meloni a Modena: 'Segno importante di vicinanza sia ai pazienti che ai sanitari'