Strage a Modena, in lieve miglioramento i ricoverati: una dei feriti è Biestek Bozena e lavora al mercato Albinelli

Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): la donna di 69, di origine tedesca, che ha subito l'amputazione degli arti inferiori, pur in un quadro di gravità complessivo, presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccare la paziente dai supporti ventilatori ed è pertanto in respiro spontaneo; la donna di 53 anni, sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile. Per entrambe la prognosi resta riservata. Il paziente di 59 anni, con trauma facciale, nel confermare la prognosi già comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone. raccontando il proprio vissuto.
Intanto Il Mercato Albinelli comunica che una delle donne coinvolte nella tragedia è la signora Biestek Bozena di origini polacche, attualmente dipendente del banco Boutique del Formaggio di Davide Zaccarini e operativa al Mercato da oltre 20 anni. Si tratta purtroppo della prima persona investita mentre era a bordo della sua bicicletta e ora ricoverata presso l’ospedale di Baggiovara.
'Il Cda del Mercato, col Presidente Andrea Solieri, il Direttore Sergio Romagnoli, Davide Zaccarini e tutti i colleghi del Mercato, sono vicini a Bozena e alla sua famiglia, in questo momento di estrema difficoltà e si augurano che la collega possa rimettersi al più presto'.