Strage a Modena, in lieve miglioramento i ricoverati: una dei feriti è Biestek Bozena e lavora al mercato Albinelli

I due pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in rianimazione in condizioni stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e in prognosi riservata. L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi è stabile, non più in immediato pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Questo il bollettino sanitario odierno rispetto ai feriti nella strage compiuta sabato a Modena da Salim El Koudri.

la donna di 69, di origine tedesca, che ha subito l'amputazione degli arti inferiori, pur in un quadro di gravità complessivo, presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccare la paziente dai supporti ventilatori ed è pertanto in respiro spontaneo; la donna di 53 anni, sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile. Per entrambe la prognosi resta riservata. Il paziente di 59 anni, con trauma facciale, nel confermare la prognosi già comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone.Dopo avere ricevuto, ieri, la visita del Presidente della Repubblica e della Presidente del Consiglio, ha incontrato questa mattina i giornalisti, raccontando il proprio vissuto. Intanto Il Mercato Albinelli comunica che una delle donne coinvolte nella tragedia è la signora Biestek Bozena di origini polacche, attualmente dipendente del banco Boutique del Formaggio di Davide Zaccarini e operativa al Mercato da oltre 20 anni. Si tratta purtroppo della prima persona investita mentre era a bordo della sua bicicletta e ora ricoverata presso l’ospedale di Baggiovara.'Il Cda del Mercato, col Presidente Andrea Solieri, il Direttore Sergio Romagnoli, Davide Zaccarini e tutti i colleghi del Mercato, sono vicini a Bozena e alla sua famiglia, in questo momento di estrema difficoltà e si augurano che la collega possa rimettersi al più presto'.