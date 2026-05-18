Ermanno Muccini, ferito nella strage di Modena: 'L'auto ha aspettato il verde poi è partita a folle velocità'

Dal suo letto di ospedale ha incontrato la stampa oggi, Ermanno Muccini, 59enne chef del ristorante Zelmira, una delle vittime della strage di sabato a Modena. L'uomo è stato travolto alle spalle dalla Citroen C3 guidata da Salim El Koudri, ha riportato un trauma facciale: per lui la prognosi è di 30 giorni. Ieri mattina ha ricevuto la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della premier, Giorgia Meloni .

'Mi ritengo fortunato perché a molti altri feriti è andata molto peggio. L'incontro di ieri con Mattarella e Meloni è stato un momento molto bello con due persone semplici' - premette Muccini. Poi il racconto del dramma. 'Stavo tornando dal lavoro. Avevo appena attraversato la strada e stavo camminando sul marciapiede. Ho sentito un auto che accelerava velocemente allo scattare del verde. Ad alta velocità è entrato in via Emilia centro ma io ero sul marciapiede. Fatto sta che ad un tratto, mi sono trovato scaraventato in mezzo alla strada e capii di essere stato travolto. Una questione di attimi. Non ho visto le immagini di quel momento, ma mi sono trovato a terra e intorno a me ho visto altre persone ferite. Nel dramma ci sono anche stati degli elementi belli, ricordati ora, Il soccorso e le parole delle persone. Gesti che hanno reso quel momento bello. Non so se definirmi miracolato, direi soltanto fortunato, rispetto a quelle persone che hanno subito danni ben peggiori come la donna che ha perso le gambe'





