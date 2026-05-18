Strage di Modena, gli psicologi dell’emergenza Ausl in via Emilia per aiutare passanti e negozianti

Nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, su via Emilia Centro, il servizio di Psicologia clinica e di comunità dell’Azienda USL di Modena è al lavoro con un team specializzato di psicologi dell’emergenza, in collaborazione con il Comune di Modena, per offrire supporto alle persone coinvolte direttamente o indirettamente in quanto avvenuto sabato 16 maggio; attività che si unisce a quella già attivata sui pazienti ricoverati assicurata dalla Psicologia Ospedaliera AOU di Modena.

'Buona la risposta dei commercianti, che hanno accolto le professioniste, parlato con loro e hanno ricevuto indicazioni concrete sulla gestione emotiva di eventi traumatici. Si tratta di un gruppo di professionisti psicologi operanti in diversi dipartimenti e servizi Ausl formati e specializzati per intervenire in contesti che coinvolgono le comunità, con diverse esperienze già all’attivo, ad esempio alluvioni o terremoti. Importante segnalare che non sono previsti interventi al domicilio dei cittadini per non incorrere nel rischio di emulazioni per truffe' - fa sapere l'Ausl.

Il sostegno psicologico è entrato in funzione già nella prima mattina di domenica 17 maggio con un numero telefonico gratuito, 339 8322090 attivo ora da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Gli psicologi ascoltano la richiesta e chiedono i dati della persona che viene chiamata offrendo un appuntamento, già oggi sono in programma i primi colloqui nella sede di Psicologia Clinica adulti in viale Molza.

In collaborazione con il Comune si svolgerà inoltre un incontro rivolto alla cittadinanza giovedì 21 maggio alle ore 17 nella Chiesa San Carlo di Modena in via San Carlo, saranno presenti gli psicologi dell’emergenza e il vice sindaco e assessore alla Sanità Francesca Maletti.