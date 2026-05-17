Strage di Modena, Luca Signorelli: 'Ho fatto vedere che l'Italia non è morta'

'Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora'. Lo ha detto fuori dall'ospedale di Baggiovara Luca Signorelli, che ieri per primo ha bloccato Salim El Koudri, rimanendo ferito nella colluttazione con il 31enne.

Signorelli ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni: 'Mattarella mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che ho fatto un gesto eroico'. Signorelli si è commosso tornando a ieri, 'sembrava una scena di Beirut, di Gaza. Ho visto gente voltarsi dall'altra parte perché aveva paura. A volte bisogna rispondere'.