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Strage di Modena, Vignali (Fi): 'Medaglia al valor civile ai cittadini che hanno bloccato Salim'

Strage di Modena, Vignali (Fi): 'Medaglia al valor civile ai cittadini che hanno bloccato Salim'

'Questo episodio, pur incrementando la paura e la tensione nella comunità, non è riconducibile al tema della radicalizzazione'

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'Problemi di integrazione e di sicurezza ci sono a Modena come ovunque, ma questo episodio, pur incrementando la paura e la tensione nella comunità, non è riconducibile al tema della radicalizzazione, bensì è legato probabilmente a problemi mentali, come è emerso dalle prime indagini. Ora andranno ricercate le motivazioni di questo tentativo di strage e anche il motivo per cui sono stati rimossi i profili social di Salim El Koudri'. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali.

'Il messaggio più forte arriva dai cittadini che si sono mobilitati per fermare l'uomo resosi responsabile della strage - continua Vignali -. In questo contesto condivido la proposta del vicepremier Antonio Tajani che ha scritto una lettera a Piantedosi affinchè il Capo dello Stato conferisca la Medaglia al valor civile a coloro che si sono resi protagonisti di questo gesto esemplare a tutela della cittadinanza'.

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