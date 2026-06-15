Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'

Mezzetti aggiorna il Consiglio Comunale sulla sicurezza agli accessi, sulla raccolta fondi per le vittime, arrivata a 27 mila euro, sulle condizioni delle vittime e invita a non dimenticare. Ma dedica una parentesi per Giovanni Esposito, fratello di una delle vittime che aveva denunciato in TV e in piazza a Modena, 'il silenzio delle istituzioni'