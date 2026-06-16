Donna ferita nella strage, il marito ferito sui social sottoscrive le parole di Mezzetti contro il fratello

Da una parte la verità di Giovanni Esposito, fratello di una delle vittime della strage dello scorso 16 maggio a Modena, quando l’auto guidata da Salim El Koudri travolse otto persone in centro a Modena. Secondo Esposito le istituzioni, e il sindaco di Modena in particolare, hanno abbandonato la sua famiglia e nessuno avrebbe contattato i parenti della vittima.
Dall'altra la verità del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti che in Consiglio comunale ha dato una versione completamente diversa affermando di essere in costante contatto con la figlia della vittima e accusando Esposito di fare un uso strumentale del proprio dolore.
La dichiarazione
'Per quanto riguarda le persone ricoverate all'ospedale Maggiore di Bologna, una coppia formata da marito e moglie, posso dire che l'uomo è fuori pericolo, anche se ricoverato in altro reparto mentre la donna è ancora in terapia intensiva - ha detto testualmente Mezzetti come dato conto da La Pressa -. La famiglia come da richiesta di una delle figlie con cui sono in contatto, intende mantenere il massimo riserbo sulle condizioni dei genitori e anche per questo motivo non aggiungerò altre informazioni in merito.
Il marito
Ieri sui social, a commento del video pubblicato dal primo cittadino, il marito ferito della donna ricoverata al Maggiore, nonchè cognato di Giovanni Esposito (del quale nel rispetto della privacy non pubblichiamo il nome), ha sottoscritto le parole dello stesso Mezzetti, una approvazione che fa riflettere sul peso delle due verità che abbiamo descritto in premessa.
Uno scontro che rompe le regole della politica
Questi i fatti.
Sia chiaro la strumentalizzazione è sempre dietro all'angolo, il potere tende sempre ad autoassolversi, ma in questo caso il marito stesso della vittima indica un punto fermo.
Per questo, pur nella sua complessità, questa è una storia che va raccontata in punta di piedi, ma con precisione proprio nel rispetto del dolore immane subito dalle vittime e dalle loro famiglie.
Va raccontata anche per il modo estraneo alle regole della liturgia politica col quale il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, l'ha gestita. Era impensabile attaccare dal Consiglio comunale il fratello di una delle vittime, eppure Mezzetti lo ha fatto. Impensabile perchè inopportuno, scivoloso e decisamente impopolare. Eppure, pur nel relativismo della realtà, se si è certi di una verità a volte è giusto difenderla.
Giuseppe Leonelli