Con Jazz open Mezzetti archivia (finalmente) l'ultimo grande evento del Modena Park

Il successo della prima edizione del Jazz Open restituisce a Modena una dimensione internazionale che mancava da tempo. L'ultimo grande evento ospitato dalla città risale al famoso concerto di Vasco del 2017, una serata eccezionale sulla quale l'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli costruì (e peraltro continua a costruire ricordandola con enfasi in ogni anniversario) una fetta del suo consenso personale. Un evento una tantum spremuto fino all'ultima nota a livello politico e di narrazione autocelebrativa, ma che - nonostante le belle promesse - non ha lasciato alcuna eredità. L'idea di fare di Parco Ferrari il teatro di grandi concerti è naufragata nel giro di pochi settimane e lo scandire nella piccola Modena il tempo con un Avanti Vasco e Dopo Vasco è stato un esercizio completamente sterile.

Con Jazz Open invece Mezzetti ha costruito qualcosa di oggettivamente solido e duraturo. Un accordo quinquennale con gli organizzatori permette di mettere le basi per fare di Modena per una settimana all'anno il centro della musica internazionale, regalando alla città un'autorevolezza culturale ben diversa da un evento-spot.Sia chiaro, in questa edizione non tutto è stato perfetto.I disagi per i residenti e i commercianti sono stati reali, i numeri - pur di tutto rispetto - non hanno sfiorato in cinque giorni le vette del Kom, la stessa caratterizzazione dell'evento appare estranea alla compostezza della piazza lasciando la sensazione di una astronave aliena sbarcata davanti a Palazzo Ducale. Ma un primo mattone è stato messo e dopo questi cinque giorni, Modena può dirsi un po' meno provinciale, un po' conformista e un po' meno bigotta.