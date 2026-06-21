Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sanità Modena, ora Muzzarelli alza il tiro su Altini e ha argomenti buonissimi

Sanità Modena, ora Muzzarelli alza il tiro su Altini e ha argomenti buonissimi

E nel Pd difficilmente qualcuno si metterà di traverso a Muzzarelli su una battaglia così spendibile

2 minuti di lettura

L’interrogazione sulla sanità di Gian Carlo Muzzarelli è un avviso politico di sfratto a Mattia Altini?

Il direttore generale dell’Ausl di Modena è oggi il punto attorno al quale ruota tutto: liste d’attesa, appropriatezza prescrittiva, accorpamenti tra Baggiovara e Policlinico, guardie mediche h24, ospedali della provincia, punto nascita di Mirandola. Muzzarelli non chiede solo informazioni: chiede chi decide e con quali atti.


E la domanda nasce da un fatto politico preciso: al recente incontro per il libro di Vincenzo Paldino, davanti a una platea numerosa e con Muzzarelli seduto in prima fila, Altini ha detto di avere firmato lui la chiusura del punto nascita di Mirandola e l’ha rivendicato sul terreno della sicurezza. Non solo parametri nazionali, non solo soglie, non solo atti superiori da applicare: una valutazione sostanziale del pericolo.

Ed è lì che il tema cambia natura. Perché un direttore generale deve applicare indirizzi, norme e programmazione sanitaria. Ma se diventa lui a stabilire cosa è sicuro e cosa è pericoloso, cosa è doppione, cosa va accorpato e cosa può essere chiuso, allora la politica arretra fino a diventare spettatore - peraltro pagante. I sindaci ascoltano, la CTSS prende atto, i territori protestano, l’Ausl decide.


Muzzarelli questo lo ha capito benissimo.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
E infatti oggi prova a rientrare in partita da presidente della Commissione sanità. Chiede lumi su Mirandola, ma il dossier è molto più largo. C’è il rapporto tra Ausl e Azienda ospedaliero-universitaria, il futuro del Policlinico, i territori lontani dal capoluogo.

Poi c’è il dato che non si può aggirare: le liste d’attesa restano un problema enorme e concreto. Altini può difendere l’appropriatezza, può spiegare che prescrivere meno significa prescrivere meglio, può portare numeri e letteratura scientifica. Ma quando il cittadino aspetta mesi per una visita, la distinzione tra taglio intelligente e taglio e basta diventa sottile. Sul piano tecnico può avere anche argomenti. Sul piano politico, il conto lo pagano altri.


E il conto è già arrivato: una fetta della sconfitta del centrosinistra a Vignola passa anche dal malessere sulla sanità. Mirandola è fuori da tempo e così non rientrerà mai. Pavullo pure. Se la sanità diventa il simbolo di un Pd che accentra, razionalizza e poi perde consenso nei territori, Muzzarelli avrà buon gioco a indicare un responsabile.

Anche perché Altini, che pure dovrebbe essere espressione di quel mondo politico, oggi non sembra avere una rete solida pronta a difenderlo. Nel Pd difficilmente qualcuno si metterà di traverso a Muzzarelli su una battaglia così spendibile.

Paldino, che gli ha offerto il palcoscenico pubblico più visibile, è fuori dalla giunta modenese ed è politicamente isolato. Nel centrodestra, poi, il quadro è persino più complicato: Piergiulio Giacobazzi aveva assunto una posizione più morbida, ma oggi è minoranza dentro Forza Italia, mentre Antonio Platis è su una linea molto più dura. E comunque non sarà di certo il centrodestra a salvare Altini da Muzzarelli. Così come non lo farà il PD.

Magath

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo Magath un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da Magath ricade solo sul direttore della testata.  Ci sono...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Attentato Modena: 'Evento sentinella che richiama estremismo islamico'

Attentato Modena: 'Evento sentinella che richiama estremismo islamico'

Gay Pride a Modena: Pd, Arci, ProPal, Libera, Cgil in corteo: ma è un bene per la sinistra e per la causa Lgbt?

Gay Pride a Modena: Pd, Arci, ProPal, Libera, Cgil in corteo: ma è un bene per la sinistra e per la causa Lgbt?

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Dalla Picierno alla Gualmini: la grande fuga dal Pd della Schlein

Dalla Picierno alla Gualmini: la grande fuga dal Pd della Schlein

Tragedia in autostrada, il camion si ribalta: muore autista 36enne di Modena

Tragedia in autostrada, il camion si ribalta: muore autista 36enne di Modena

Modena, i Verdi: 'Caso Monterè, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione'

Modena, i Verdi: 'Caso Monterè, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione'

Articoli più Letti Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Vignola ha stroncato la Muratori: il tandem Paradisi-Lenzini nel Pd è già al capolinea

Vignola ha stroncato la Muratori: il tandem Paradisi-Lenzini nel Pd è già al capolinea

Donna ferita nella strage, il marito ferito sui social sottoscrive le parole di Mezzetti contro il fratello

Donna ferita nella strage, il marito ferito sui social sottoscrive le parole di Mezzetti contro il fratello

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Aimag, i dolori del giovane Righi: trovare un presidente disposto a fare il traghettatore verso Hera

Aimag, i dolori del giovane Righi: trovare un presidente disposto a fare il traghettatore verso Hera

Aimag, tutti contro la Ruggiero (a parte il Pd di Carpi) e Morena Diazzi ora punta alla presidenza

Aimag, tutti contro la Ruggiero (a parte il Pd di Carpi) e Morena Diazzi ora punta alla presidenza

Modena, congresso di Forza Italia: epilogo di una storica frattura

Modena, congresso di Forza Italia: epilogo di una storica frattura

Aimag e pranzo 'carbonaro' coi tre sindaci: il bis della Ruggiero merita davvero gli sforzi di Righi?

Aimag e pranzo 'carbonaro' coi tre sindaci: il bis della Ruggiero merita davvero gli sforzi di Righi?