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Muzzarelli ora difende il punto nascita di Mirandola, ma sostenne la chiusura di quello di Pavullo

Muzzarelli ora difende il punto nascita di Mirandola, ma sostenne la chiusura di quello di Pavullo

Per Pavullo fu Muzzarelli assieme alla Borsari a sostenere pubblicamente la chiusura del Servizio al cinema Mac Mazzieri in occasione di una iniziativa pubblica

2 minuti di lettura

Ho letto con stupore la presa di posizione di Muzzarelli sulla chiusura del Punto Nascita di Mirandola tanto da portarla a presentare una interrogazione in Consiglio Regionale. Una interrogazione perchè sia fatta luce sugli effetti negativi prodotti da tale chiusura in termini di accessibilità ai servizi delle cittadine. Un intervento che assume una particolare rilevanza visto che Muzzarelli è un importante esponente del PD ed è anche Presidente della Commissione Sanità della Regione.

Naturalmente fa piacere che emergano posizioni non appiattite sulle posizioni del partito che lui rappresenta ma mi permetto di ricordare che l’analisi fatta e le relative ripercussioni per la chiusura di questo servizio arriva molto tardi.

La chiusura del Punto Nascita di Mirandola segue dopo diversi anni la chiusura del Punto Nascita di Pavullo costringendo in questo modo le partorienti del Frignano a fare centinaia di chilometri per potere usufruire di un Servizio adeguato a Sassuolo o a Modena.

Per Pavullo la Regione trasmise a Roma una lacunosa richiesta di deroga che venne però messa in discussione per i suoi contenuti dai Comitati territoriali perché non rispondente alla realtà territoriale del Frignano tantè che gli stessi Comitati chiesero che venisse integrata ma non venne mai fatto.

Successivamente l’allora Presidente della Regione Stefano Bonaccini riconobbe l’errore e si era

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impegnato a riaprire il Punto Nascita ma con le elezioni europee si salvò in corner.Non avrebbe mai riaperto.

Per Pavullo fu Muzzarelli assieme alla Borsari a sostenere pubblicamente la chiusura di questo Servizio al cinema Mac Mazzieri in occasione di una iniziativa pubblica di fronte a 400 cittadini che erano arrivati da tutto il Frignano. Ricordo che in quella occasione lo stesso politico rifiutò di prendere una petizione di 5000 firme con le quali si chiedeva di mantenere aperto il Punto Nascite nel Presidio Ospedaliero di Pavullo. Giusto che le posizioni possano essere riviste per Mirandola ma per Pavullo?

Per Pavullo non può valere la stessa regola?

Walter Zanotti - Pavullo

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