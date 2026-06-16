Sanità, Muzzarelli chiede di far luce sulla ferita del punto nascita di Mirandola

Sapere se esiste una direttiva regionale che attribuisce all'Ausl di Modena funzioni di indirizzo, coordinamento o programmazione organizzativa nei confronti dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. E' la richiesta al centro dell'interrogazione del consigliere regionale del Pd Gian Carlo Muzzarelli.

L'esponente dem intende sapere anche 'se l'ipotesi di accorpamento dei reparti di Cardiologia e Ortopedia richiamate pubblicamente corrispondano a indirizzi regionali formalmente adottati o a processi programmatori attualmente in corso'.

Muzzarelli si sofferma inoltre sulla riduzione delle guardie mediche h24 per capire se possa costituire un obiettivo nella programmazione di strutture strategiche quali Cardiologia e Ortopedia.

Nell'atto ispettivo si fa poi riferimento al 'Punto nascita' di Mirandola per chiedere alla Regione 'con quali atti e secondo quale procedura sia stata disposta la sua chiusura' e 'quali valutazioni siano state effettuate sugli effetti prodotti da tale chiusura in termini di accessibilità ai servizi, sicurezza dei percorsi nascita a garanzia della rete provinciale e della qualità della presa in carico delle cittadine'.