Modena, semafori spenti per un giorno interno: il servizio con Edison è peggiorato

Nei giorni scorsi è stato annunciato che il Comune di Modena ha affidato a Edison Next la gestione dell'illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, presentando un progetto basato su tecnologie di smart lighting, monitoraggio in tempo reale, controllo da remoto e interventi rapidi per garantire maggiore sicurezza ed efficienza. Tuttavia, la realtà che sto riscontrando sembra essere ben diversa. L'incrocio tra via Zucchi e via Storchi è rimasto con il semaforo fuori servizio dalle 20 di ieri sera e, a quanto risulta, ancora oggi il guasto non è stato risolto. Sinceramente ritengo che il servizio, in passato, fosse molto più affidabile. Trovo vergognoso che un incrocio così importante possa rimanere senza semaforo per così tante ore e che, nel frattempo, non sia stata predisposta nemmeno la presenza di un agente della Polizia Locale per regolare il traffico e garantire la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.
Mi domando anche come questa situazione possa conciliarsi con il rispetto del Codice della strada e con il dovere di garantire la sicurezza della circolazione. Un incrocio lasciato senza regolazione per così tanto tempo è un rischio concreto.
Cordiali saluti.
Barbieri Elena