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Modena, semafori spenti per un giorno interno: il servizio con Edison è peggiorato

Modena, semafori spenti per un giorno interno: il servizio con Edison è peggiorato

L'incrocio tra via Zucchi e via Storchi è rimasto con il semaforo fuori servizio dalle 20 di ieri e, a quanto risulta, ancora oggi il guasto non è stato risolto

2 minuti di lettura
Salve, sono una semplice cittadina di Modena e desidero portare alla vostra attenzione una situazione che ritengo meriti di essere verificata e raccontata.
Nei giorni scorsi è stato annunciato che il Comune di Modena ha affidato a Edison Next la gestione dell'illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, presentando un progetto basato su tecnologie di smart lighting, monitoraggio in tempo reale, controllo da remoto e interventi rapidi per garantire maggiore sicurezza ed efficienza. Tuttavia, la realtà che sto riscontrando sembra essere ben diversa. L'incrocio tra via Zucchi e via Storchi è rimasto con il semaforo fuori servizio dalle 20 di ieri sera e, a quanto risulta, ancora oggi il guasto non è stato risolto. Sinceramente ritengo che il servizio, in passato, fosse molto più affidabile. Trovo vergognoso che un incrocio così importante possa rimanere senza semaforo per così tante ore e che, nel frattempo, non sia stata predisposta nemmeno la presenza di un agente della Polizia Locale per regolare il traffico e garantire la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.
Mi domando anche come questa situazione possa conciliarsi con il rispetto del Codice della strada e con il dovere di garantire la sicurezza della circolazione. Un incrocio lasciato senza regolazione per così tanto tempo è un rischio concreto.
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A questo punto viene spontaneo chiedersi: che senso ha parlare di innovazione e smart city se un semaforo può rimanere spento per ore senza un intervento tempestivo? Tanto varrebbe togliere direttamente i semafori, se devono rimanere inutilizzabili così a lungo. Vi chiedo cortesemente di verificare questa situazione e, se lo riterrete opportuno, di darne notizia, affinché venga fatta chiarezza sull\'accaduto, sui tempi di intervento e sulle responsabilità. Credo che i cittadini abbiano il diritto di ricevere risposte quando è in gioco la loro sicurezza. Vi ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.
Barbieri Elena
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